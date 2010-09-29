محمد امیر یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: اگر همزمان با اجرای زنده، پخش مستقیم داشته باشیم، نباید کسی که از رادیو اجرا را گوش می‌کند کاستی را احساس کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید وجوه رادیویی، قربانی ساخت و سازهای بصری شود، افزود: هر گونه جذابیتی در اجرای رادیو تئاتر از لحاظ بصری، نباید به رادیویی بودن کار لطمه وارد کند و خروجی کار باید رادیویی باشد.

یاراحمدی با بیان اینکه اجرای زنده رادیویی به لحاظ آموزشی و جاذبه‌های بصری می‌تواند جذابیت‌های خاصی برای مخاطب داشته باشد و در این راه مخاطبان بسیاری به دست آورد، گفت: رادیو تئاتر از جمله رادیو تئاتر کودک و نوجوان باید به طور جدی و مستمر به اجرا در ‌آید.

عضو هیئت انتخاب بخش رادیو تئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به اینکه کودکان بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و آینده کشور را در دست دارند، اظهار داشت: زنده نگاه داشتن هنر تئاتر تنها به کمک کودکان و نوجوانان این مرز و بوم میسر است.

وی درباره شکل‌گیری رادیو تئاتر نیز افزود: آنچه که به عنوان اجرای رادیویی تئاتر از آن یاد می‌شود محصول کانون نمایشنامه‌نویسان است که در آن تعدادی از نمایشنامه نویسان حضور دارند.

یاراحمدی افزود: عمر رادیو تئاتر بسیار کوتاه است و هنوز برای آن طبقه‌بندی موضوعی انجام نگرفته، اما در آینده‌ای نزدیک گونه‌های مختلف رادیو تئاتر از جمله رادیو تئاتر کودک و نوجوان به طور جدی و مستمر به اجرا در می‌آید.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هفتم تا 11 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.