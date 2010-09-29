سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز کشور بعداز ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهارداشت: جابجایی ها و تعویض مدیران زمینه انتقال تجریبات را فراهم می کند و باعث ایجاد نگاهها ونگرش های جدید در مجموعه می شود.

مجتبی شیخ بهایی در ادامه به وضعیت گازرسانی در استان کرمانشاه اشاره کرد وگفت: خوشبختانه تاکنون فعالیت های بسیار خوبی در زمینه گازرسانی دراین استان انجام گرفته که زمینه بهره مندی 14 شهر و 136 روستا از نعمت گازطبیعی را فراهم ساخته، لذا لازم است به سرعت در جهت گازرسانی به سایر شهرها و روستاهای استان اقدام شود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به حضور مؤثر استان کرمانشاه در هشت سال دوران دفاع مقدس و رشادت ها و دلاوری های مردم این استان در آن دوران گفت: نگاه مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی گاز رفع محدودیت بودجه ای و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه فعالیت های گازرسانی در استان است.

شیخ بهایی تصریح کرد: به همین منظور در سال جاری بودجه 45 میلیارد تومانی برای توسعه گازرسانی در استان در نظر گرفته شده که رقم بسیار قابل توجهی است وعلاوه بر این امکان استفاده از تسهیلات بانکی نیز برای گسترش فعالیت ها در این زمینه وجود دارد.

وی در بخش دیگری ازسخنانش به طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و اجرای این طرح را زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی و بهره گیری صحیح از منابع ارزشمند انرژی عنوان و خواستار کمک همگان در جهت اجرای موفق این طرح شد.

در پایان این مراسم از زحمات محمد حسین رضایی روش در طول تصدی سمت مدیرعاملی شرکت گاز استان کرمانشاه قدردانی و تقی کمالی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد.