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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

رجایی :

وزیر جهاد لیست کامل کالاهای وارداتی را اعلام کند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی لیست ارایه شده کالاهای کشاورزی ممنوعه را ناقص عنوان کرد و گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید لیست کامل را هر چه سریعتر اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی در حاشیه جلسه بررسی بسته حمایتی بخش کشاورزی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزود: لیست اعلام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی کامل نیست و امیدواریم هر چه سریعتر سایر اقلام نیز اعلام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل تامین پنبه توسط صنایع نساجی گفت: الیاف پنبه ایران برای استفاده در صنایع نساجی مناسب است و هیچ منبع علمی کوتاهی یا نامناسب بودن الیاف پنبه ایران برای نساجی را تایید نمی کند.

وی با بیان اینکه منتقدان قانون افزایش بهره وری به دنبال منافع شخصی هستند گفت: این افراد یا قانون را مطالعه نکرده اند و یا بی سوادند.

رجایی با تاکید بر واردات پنبه در صورت مواجه بازار با کمبود گفت: بر اساس قانون مجوز واردات محصولات کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی صادر می کند.

وی در خصوص استیضاح وزیر گفت: باید آرامش در بخش کشاورزی حاکم شود.

کد مطلب 1161291

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