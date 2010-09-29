منطقه آزاد ارس بسته های گردشگری به تورگردانان ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای جامعه تورگردانان ایران که شامل بیش از 80 آژانس مسافرتی تورگردان در کشور است در این بازدید با توانمندیهای منطقه آزاد ارس در حوزه گردشگری و مناطق دیدنی، بناهای تاریخی، امکانات گردشگری آشنا می شوند.

بر اساس مصوبه جلسه جامعه تورگردانان ایران با مدیران و معاونان گردشگری مناطق آزاد، نمایندگان سازمان توسعه تجات و نماینده معاونت گردشگری کشور تعدادی از شرکتهای بزرگ خارجی نیز برای بازدید از منطقه آزاد ارس دعوت می شوند.

در کنار این بازدیدها مناطق آزاد با کمک جامعه تورگردانان ایران در 11 نمایشگاه بین المللی گردشگری شرکت می کنند.

منطقه آزاد ارس در شمالغرب کشور در 137 کیلومتری شهر تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در مرز ایران با کشورهای نخجوان، آذربایجان و ارمنستان واقع شده است. این منطقه بخشهایی از شهرستانهای جلفا و کلیبر را به مساحت 51 هزار هکتار در بر می گیرد.

منطقه آزاد ارس به لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان که برخی از آنها به ثبت جهانی نیز رسیده همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است.

