به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین مراسم تقدیر از برگزیدگان برنامه‌های سیما در رمضان 89 امروز هفتم مهرماه با حضور علی دارابی معاون سیما، مدیران شبکه‌های مختلف سیما، مدیران گروه و برنامه‌سازان برنامه‌های رمضانی در تالار رضوان ساختمان اصحاب‌الحسین سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در بخشی از این مراسم علی دارابی، معاون سیما ضمن قدردانی از خدمات سیدمرتضی میرباقری معاون سابق سیما گفت: برخی می‌‌گویند مگر جنگ تحمیل و تجاوز به یک کشور گرامیداشت دارد که شما این هفته را گرامی می‌دارید. باید بگویم که در دوره دفاع مقدس ایران توانست در برابر استعمارگران و ابرقدرت‌های دنیا بایستد. بنابراین باید این هفته را گرامی داشت و تبریک گفت.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنان خود تاکید کردند که با جوانان ارتباط خوبی برقرار کنید. خوشبختانه جوانان امروز ما در کارهای دینی تلاش بسیاری کرده‌اند و الگوسازی کردند. این مراسم دلیلی است که ما علاوه بر تجلیل بگوییم که باید در حوزه برنامه‌های معارفی استاندارد سازی کنیم تا معیارهای یک برنامه موفق مشخص شود.



معاون سیما با اشاره به 110 شبکه رادیو و تلویزیونی گفت: این شبکه‌ها به بیش از 32 زبان فراملی برنامه تولید و پخش می‌کنند و امروز تمام شبکه‌های استانی ما بر روی ماهواره قابل دریافت هستند و شبکه استانی سمنان نیز فردا هشتم مهرماه روی ماهواره قرار می‌گیرد.

وی خطاب به فرزاد جمشیدی که اجرای این برنامه را برعهده داشت و گفت: رمضان‌ها به ویژه سحرها بدون جمشیدی لطفی ندارد. بسیاری از دوستان ما در تولید و پخش سربازان گمنام هستند و کار بزرگی صورت گرفته است. بیش از هزار نفر از روحانیون در شبکه‌های مختلف داخلی، برون‌مرزی و استانی حضور داشتند و هدفشان بیان معارف دینی بوده است.

دارابی با اشاره به خاطراتی از حجت‌الاسلام فلسفی گفت: امروز رسانه ملی دست نیازش را به سوی علما، عرفا، فضلا، مداحان و خواهران و برادران فعال در حوزه معارفی دراز کرده تا بتوانیم برنامه‌های مناسبی تولید کنیم. قرار است دبیرخانه دائمی برنامه‌های تقدیر شده تشکیل ‌شود و از هم اکنون مدیران شبکه‌ها باید برای برنامه‌های رمضان سال آینده آن هم با آسیب شناسی برنامه‌های امسال برنامه‌ریزی کنند.

معاون سیما خاطرنشان ساخت: به زودی شورای عالی معارف سیما را تشکیل می‌دهیم تا بتوانیم برنامه‌های معارفی بهتری تولید کنیم. ما به یک نقشه راه و برنامه‌هایی نیاز داریم تا با افق روبرو و یک جامعه اخلاقی و ایمانی و در این راه تلاش کنیم تا آن را سال به سال با برنامه‌ریزی‌ها و توضیح منطقی پیام‌ها دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اجرای حسن جوهرچی در برنامه "ماه عسل" از آن قدردانی کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با کمک هم برای جوانان کار کنیم.

پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما در بخشی از این مراسم گفت: خدا را شاکریم که طی پنج سال گذشته توانستیم برنامه‌های معارفی در قالب‌های مختلف تهیه و پخش کنیم. خوشحالم امروز با همدلی و همفکری یکدیگر توانستیم به نتیجه مطلوبی برسیم.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد شورای معارف سیما ارائه کرد و گفت: امسال کم خطاترین برنامه‌های ماه رمضان را داشتیم و توانستیم برنامه‌های متنوع معارفی تهیه و پخش کنیم.

در ادامه برگزیدگان برنامه‌های سیما رمضان 89 به این ترتیب معرفی شدند: حجت‌الاسلام پناهیان، حجت‌الاسلام علی‌اکبری، حجت‌الاسلام ماندگاری، حجت‌الاسلام راستگو، شهاب مرادی، حجت‌الاسلام میرلوحی، قره‌شیخ‌لو، پورزرگری، ابوالقاسمی، دباغ، موذن‌زاده، حدادیان، میردامادی، محمد طاهری، زین‌العابدینی، سماواتی، حجت‌الاسلام نقویان، حجت‌الاسلام ربانی‌نژاد، نادر طالب‌زاده، فرزاد جمشیدی، شریعتی، حسن جوهر‌چی، نادری، عبدالمجید رکنی، نورالدین عبدالله پور، داوود نجفی، نیکخواه آزاد، عباس یاربی، لیلا مردانیان.

همچنین در بخش ویژه از آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه، حرم شاه‌چراغ، حرم حضرت عبدالعظیم، امام‌زاده‌صالح، رزمندگان اسلام و عباس سلیمی قدردانی شد. در پایان مراسم حسین ساری مدیر سابق شبکه قرآن سیما، محمدی‌نیا مدیر مرکز صدا و سیمای قم، کشفی مدیر صدا و سیمای مرکز فارس و حسن گروسی مدیر حج و زیارت سیما قدردانی شدند.