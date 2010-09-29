بیانیه شمقدری درباره مراسم جشن خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: انالله وانا الیه راجعون. من از خانواده شهدا عذر می خواهم، من از شهدای عزیز که خون مقدسشان برای رویش و نهال انقلاب اسلامی ریخته شد تا به درخت تناور و پر برکتی تبدیل شود عذر می خواهم، من از ایثارگران و جانبازان که سالهاست درد و رنج ناشی از زخمهای جراحت را به عشق رشد و شکوفایی نظام جمهوری اسلامی صبورانه تحمل می کنند عذر می خواهم.

وی در ادامه تاکید کرده است: من از ملت بزرگ و قهرمان ایران که با بزرگواری زخم زبان جاهلان را که به اسلام و انقلاب طعنه می زنند و آن را نشنیده می گیرند عذر می خواهم، من از محضر رهبر بزرگ انقلاب اسلامی عذر می خواهم. من در درگاه الهی و در پیشگاه امام حاضر مهدی موعود(عج) طلب عفو و بخشش می نمایم.

شمقدری با اشاره به جشن سینمای ایران می افزاید: اینکه در مراسمی به نام جشن خانه سینما با هلهله و شادی بی خبران و غافلان پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را آرزو می کنند چه باید کرد! کسی که از روی غرور جاهلانه و شاید هم غفلت چنین سخنانی بر زبان می راند چه پاسخی دارد؟! کسانی که شنیدند و سکوت کردند، کسانی که تشویق کردند و هلهله سر دادند، به راستی می دانند کجا ایستاده اند؟ می دانند پاگذاشتن بر روی میراث بزرگ امام (ره)و رهبرکبیر انقلاب اسلامی و پایمال کردن خون دهها هزار شهید چه جفای بزرگی است؟

وی خاطر نشان کرد: حتماً نمی دانند. و الاّ فرزندان این آب و خاک مثل همه آحاد ملت بزرگ و قهرمان ایران در هر شرایطی حاضر نیستند از انقلاب و نظام خود فاصله بگیرند. این آفت شاه نشینان در سینماست که گاهی گرفتار هیجان و گاهی لجبازی و گاهی غفلت و سرخوشی می شوند. امیدوارم خداوند از این لغزشها بگذرد و بر بیچارگی ما این خطاها را ببخشاید و رحم نماید. مباد که در روز جزا در پیشگاه صالحان و اولیاء و شهدا سرافکنده باشیم.