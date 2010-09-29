حملات موشکی آمریکا به پاکستان نتیجه ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به ضعف سیاست خارجی آمریکا و شکست استراتژی این کشور در پاکستان در صورت گسترش حملات موشکی نوشت: اوایل سال 2009، "دیوید کیلکولن" و "اندرو اکسوم" از کارشناسان مبارزه با ترویسم نگرانی خود را در این باره بیان کردند که حملات موشکی در پاکستان به پیروزی در جنگ منتهی نمی شود و تاکتیکی که برای نابودی ترویست های داخلی به کار می رود برای از بین بردن القاعده مفید نیست. در همین حال در سال گذشته شاهد هشدار مدیر سیا به کاخ سفید در این باره بوده ایم.

همچنین "باب وودوارد" از خبرنگاران معروف آمریکایی در کتاب خود تحت عنوان "جنگهای اوباما" به نقل از "مایکل هایدن" فرمانده سابق نیروهای هوایی این کشور می نویسد: برای پیروزی در پاکستان و نابودی القاعده، آمریکا مجبور به تغییر حقایق موجود در این کشور و شرایط فعلی است، درغیر اینصورت باید برای همیشه به حمله موشکی در پاکستان بپردازد.

باب وودوارد در کتاب خود می نویسد: درس بزرگ جنگ جهانی دوم و ویتنام این بود که حملات موشکی حتی بمباران گسترده به پیروزی در جنگ منتهی نمی شود.

یادآور می شود اخیرا حملات موشکی آمریکا به مناطق مختلف پاکستان افزایش یافته است و کشته شدن تعدادی زیادی از شهروندان این کشور را درپی داشته است.