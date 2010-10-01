ساخت آثار حماسی نیاز به تخصص و انگیزه دارد

شاهین فرهت عضو شورای ارکسترسمفونیک تهران در وزارت ارشاد ضمن بیان این مطلب، ماندگاری آثار موسیقی در حوزه مقاومت را شرط تاثیرگذاری اثر دانست و گفت : نام دفاع مقدس عنوان بسیار ارزشمندی است که یاد و خاطر این حماسه تاریخی باید به خوبی در حوزه موسیقی حفظ شود به همین دلیل از ساخت آثاری که تاریخ مصرف دارند باید پرهیز کرد.

وی در ادامه افزود : جوانان مستعد و علاقمند به حرفه آهنگسازی را می شناسم که اگر نهادهای دولتی حمایت درستی از آنها بکنند آثار ارزشمندی در حوزه های مختلف موسیقایی ساخته می شود به اعتقادمن میدان کار حرفه ای تا اندازه ای باید به هنرمندان جوان سپرده شود تا هم تشویقی برای آنها باشد و چرخه ظهور و کشف استعدادهای درخشان به گردش بیافتد.

این آهنگساز در پایان افزود : ساخت آثار سفارشی فی نفسه بد نیست و می تواند تاثیر شگرفی در ذهن مخاطب داشته باشد ولی متاسفانه آثاری که به مناسبت های مختلف توسط ارکسترسمفونیک تهران اجرا می شود قطعاتی با کیفیت بسیار پایین هستند.