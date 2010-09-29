عاملان قطعنامه های ضد ایرانی هم به آنها اعتقاد ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارک فیتز پاتریک" رئیس موسسه بین المللی بررسی های استراتژیک در لندن و کارشناس مسائل ایران در گفتگو با نشریه آلمانی "دی سایت" در پاسخ به این پرسش که چگونه ما می توانیم بفهمیم که ایران درباره توانایی های هسته ای خود بلوف نمی زند، اظهار داشت: ما گزارشاتی از بازرسان آژانس انرژی اتمی داریم. ما می دانیم برنامه های اتمی ایران تا چه حد وسعت دارد. اینها همه نتیجه گیریهای با سند و مدرک است نه حدسیات صرف.

این کارشناس در بخش دیگری از این گفتگو افزود که این دیدگاه که ایران یک کشور غیر منطقی است اساسا غلط است. این کشور البته مانند کشورهای غربی عمل نمی کند اما اقدامات آن بر اساس یک منطق غیر قابل انکار طراحی شده است. تلاش برای نفوذ و پرستیژ بیشتر در خاورمیانه غیر منطقی نیست.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که به هیچ وجه قطعنامه و یا اقدام تشویقی نمی تواند یک کشور را از تلاش برای رسیدن به اهدافش که خود را برای دستیابی به این اهداف آماده کرده است دور کند.

فیتز پاتریک همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا همانطور که احمدی نژاد این کشور را متهم می کند با ایرانیها با بی احترامی رفتار می کند اظهار داشت: بله و این یک مسئله است. در این میان و برای این بی احترامی به نسبت دادن اصطلاح محور شرارت از طرف حکومت بوش به این کشور می توان اشاره کرد.این بی حرمتی در آن زمان کاملا بی جا بود.

ما باید تلاش کنیم با ایران بدون در نظر گرفتن مسائل هسته ای و با کنار گذاشتن آن ارتباط برقرار کنیم.این می تواند به پایداری افغانستان کمک کند.

وی افزود: هماهنگی با ایران نیاز به تلاشهای بسیار وسیعتر و مکرر دارد. اگر این هماهنگی ایجاد شود در راستای اعتماد سازی بسیار موثر است. من نمی بینم که آمریکا این موارد را که از شرایط مهم و سازنده برای حل مسئله هسته ای ایران است را به اندازه کافی دنبال کند.

وی درباره تاثیر قطعنامه برای حل مناقشات هسته ای با ایران اظهار داشت: هیچ کشوری که در صدور قطعنامه علیه تهران مشارکت داشته است به طور جدی به آن اعتقاد ندارد.

این کارشناس در ادامه با ابراز امیدواری درباره تغییر شرایط و شکل گرفتن مذاکرات مجدد و جدی درباره مسائل هسته ای ایران تاکید کرد که من از گزینه نظامی علیه ایران حمایت نمی کنم.