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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

تصادفات جاده ای در استان مرکزی 45 درصد افزایش یافت

تصادفات جاده ای در استان مرکزی 45 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی گفت: از ابتدای سال تاکنون در مهار تصادفات جاده ای ناموفق بوده ایم و این تصادفات در استان 45 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار کاظم مجتبائی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اراک به مناسبت هفته ناجا افزود: در وقوع این تصادفات متاسفانه در وهله اول نیروی انتظامی را مقصر نشان می دهند در صورتیکه در این تصادفات، بی احتیاطی راننده به قوانین و مقررات و ایمنی راهها  بیشتر در تصادفات نقش دارند.

وی با بیان اینکه در تصادفات درون شهری 12 درصد کاهش داشته ایم، اظهار داشت: هشت درصد در سرقت و 12 درصد در وقوع قتل در استان کاهش نشان می دهد.

سردار مجتبائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری برنامه های هفته ناجا در استان مرکزی تصریح کرد: در این هفته که از 10 تا 16 مهر ادامه دارد 50 برنامه فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، ورزشی، آموزشی، عملیات رزمی اجرا خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اجرای صبحگاه مشترک، زنگ انضباط اجتماعی، پیاده روی خانوادگی، گلباران مزار شهدا، نمایشگاه نیروی انتظامی در شهرهای ساوه، خمین و دلیجان و پاکسازی محله های آلوده را از جمله برنامه های هفته ناجا عنوان کرد.

کد مطلب 1161319

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