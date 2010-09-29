۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

25 میلیون مترمکعب گاز شیرین روزانه از هر فاز پارس جنوبی استحصال می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عملیات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در حال حاضر از 28 فاز طراحی شده در پارس جنوبی 10 فاز به بهره‌برداری رسیده که روزانه از هر فاز بیش از 25 میلیون مترمکعب گاز شیرین استحصال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد عنایت ‌الهی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید مشاور ارشد بازرسی ویژه ریاست جمهوری از پارس جنوبی افزود: علاوه استحصال این میزان گاز شیرین، همچنین روزانه 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد به عنوان محصول اصلی و گاز اتان، مایع بوتان و پروپان به عنوان محصول فرعی از هر فاز استحصال می‌ شود.

وی، پارس جنوبی را پایتخت صنعتی ایران عنوان کرد و اظهار داشت: هم ‌اکنون مخزن مشترک پارس جنوبی بزرگترین مخزن شناخته شده گازی دنیاست که هشت درصد از گاز کل جهان و 50 درصد از گاز ایران را در خود جای داده و اقدامات انجام شده در این منطقه فراتر از انتظارات بوده است.

مشاور ارشد بازرسی ویژه ریاست جمهوری توسعه صنعت نفت در عسلویه مایه مباهات کشورمان عنوان کرد و گفت: تلاش خستگی ‌ناپذیر مدیران ارشد وزارت نفت سبب سربلندی صنعت نفت و رونق بسیار خوب در این منطقه شده است که باید با همین شتاب ادامه یابد.

سید مرتضی میرحیدری، پارس جنوبی را افتخار ایرانیان خواند و اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی به سمت رشد و تعالی در حرکت است و این پیشرفتها بدون توقف و با شتاب بیشتر ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه داد: بدون تردید بخش عظیمی از پیشرفتهای نظام اسلامی، مرهون خدمات و تلاشهای رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس است که باید به نحو شایسته از این عزیزان تجلیل شود.

کد مطلب 1161328

