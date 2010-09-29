استحصال سالانه 8 میلیارد مترمکعب از آبهای زمینی توسط قناتها

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی ‌اصغر سمسار یزدی ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی قنات، ویژه کارشناسان کشورهای اسلامی اظهار داشت: در کل کشور سالانه هشت میلیارد مترمکعب آب از سفره ‌های زیرزمینی به وسیله قناتها استحصال می‌ شود که این میزان 11 درصد از کل استحصال آبهای زیرزمینی است.

رئیس مرکز بین ‌المللی قنات و سازه‌ های آبی تاریخی خاطرنشان کرد: میزان استحصال آبهای زیرزمینی به وسیله قناتها در استان یزد دو برابر رقم کشوری است.

سمسار یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالب قابل طرح در این دوره آموزشی عنوان کرد: در این دوره آموزشی مطالبی پیرامون نقش قنات در توسعه پایدار، جغرافیای قنات، تاریخ و باستان ‌شناسی قنات، نظامهای تقسیم و توزیع آب، روش‌های بومی حفاری قنات، چگونگی ثبت مستندات مربوط به قنوات و چگونگی استفاده از فناوری‌های روز در احیا و مرمت قنوات توسط اساتید بین ‌المللی و کشوری ارائه می‌ شود.

وی افزود: این دوره آموزشی با حضور 40 کارشناس از بیش از 10 کشور اسلامی به مدت پنج روز در مرکز بین ‌المللی قنات و سازه ‌های تاریخی آبی برگزار می‌ شود.

سمسار یزدی خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی، کارشناسان آب و کشاورزی کشورهای عمان، هند، سریلانکا، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، یمن، قزاقستان، قرقیزستان، عراق، آذربایجان، الجزایز و مراکش حضور دارند.

وی عنوان کرد: این دوره آموزشی تا دهم مهرماه جاری ادامه خواهد داشت و در طول این مدت شرکت‌ کنندگان از قناتهای استان یزد بازدید خواهند کرد.