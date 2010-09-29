امسال 330 نفر در جاده های مازندران کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته ناجا افزود: در شش ماهه نخست امسال همچنین 233 نفر مجروح شدند.

وی خاطرنشان کرد: هفت هزار و 767 فقره تصادف در جاده های استان صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اجرای طرح های سالم سازی دریا با حضور پلیس در 120 نقطه مازندران تصریح کرد: در اجرای این طرح 600 همیار پلیس نیز وظیفه امنیت و تامین آسایش هموطنان را در سواحل عهده دار بودند.

مسکنی با بیان اینکه به طورمیانگین ماهانه، طرح های امنیتی پلیس در نقاط آلوده استان انجام شده بود، یادآور شد: در شش ماهه گدشته این طرح ها در قالب 20 مرحله و با حضور پلیسهای تخصصی ناجا انجام شده است.

وی با اعلام اینکه با اجرای طرح های امنیتی پلیس مازندران سه هزار و 600 نفر دستگیر شده و از آنان 96 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: طرح های عملیاتی پلیس های تخصصی در شش ماهه دوم امسال تداوم خواهد داشت.

فرمانده انتظامی مازندران در بخش دیگری از سخنانش از کشف 34 فقره پرونده قتل شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: وقوع قتل در مازندران 25 درصد افزایش یافته که ساری با 9 فقره بیشترین و تنکابن با یک فقره کمترین شاخص وقوع قتل را در این مدت به خود اختصاص داده است.

مسکنی با بیان اینکه میانگین سن قاتلین 15تا 50 سال بوده است اظهار داشت: اکثریت این قاتلین در سنین 20 تا 25 سال بودند.

وی عمده دلایل ارتکاب به قتل را در مجرمین ناشی از وقوع درگیری و نزاع عنوان کرد و گفت: یک فقره سرقت مسلحانه نیز شش ماهه نخست امسال در مازندران اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به کشف 9 فقره پرونده آدم ربایی در مازندران خاطر نشان کرد: خوشبختانه همه باندهای آدم ربایی استان در این مدت کشف شده است.

مسکنی از وقوع 44 فقره خودکشی شش ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: آمل با 9 فقره وقوع بیشترین میزان خودکشی را در مازندران به خود اختصاص داد.

وی از دستگیری باندهای سرقت ترانس برق توسط پلیس آگاهی استان خبر داد و گفت: این عده در دستگیری به 45 فقره سرقت اعتراف که 12 هزار و 883 نفر از سارقین وارد زندان شدند.

فرمانده انتظامی مازندران یادآور شد: 32 هزار و 679 فقره انگشت نگاری تشخیص هویت برای افراد عادی و هفت هزار و 106 نفر از متهمین در استان صورت گرفته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در شش ماهه نخست امسال را 37 میلیارد و 175 هزار ریال عنوان و تصریح کرد: تجهیزات دریافت از ماهواره، سیگار، موتورسیکلت خارجی، مکمل غذایی، لوازم آرایشی، اشیاء زیرخاکی، سلاح جنگی مهم ترین کالاهای مکشوفه بوده است.

مسکنی افزود: در این مدت همچنین 944 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

وی دلیل عمده کاهش کشفیات مواد مخدر را روی آوردن معتادان به مواد صنعتی اعلام کرد و افزود: متاسفانه این روند افزایش گرایش معتادان از سنتی به صنعتی بسیار نگران کننده است.

فرمانده انتظامی مازندران از کشف و ضبط پنج کارگاه ساخت شیشه و کراک در استان خبر داد و گفت: در این راستا 27 نفر دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.