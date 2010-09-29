7 توصیه وزیر علوم به روسای دانشگاهها/ فعالیتهای انتخاباتی افراد فراموش شود

برنامه فرهنگی هر دانشگاه با لحاظ کردن شرایط آن دانشگاه تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو چهارشنبه در جمع تعدادی از روسای دانشگاههای کشور گفت: سیاستهای فرهنگی اگر کلی هم تعریف شوند باید بخشی و با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی هر منطقه و دانشگاه اجرایی شوند لذا در کنار برخی سیاستهای کلان فرهنگی، روسای دانشگاهها باید برنامه فرهنگی هر دانشگاه را با لحاظ کردن کلیه شرایط آن دانشگاه تعریف و در هیئت های امنا مطرح کنند.

دغدغه اصلی مدیریت دانشگاه باید آموزش، پژوهش، تربیت و تزکیه دانشجویان باشد





وزیر علوم با اشاره به تلاشهای روسای دانشگاهها برای توسعه و عمران دانشگاهها گفت: دغدغه اصلی مدیریت دانشگاه باید مسائل آموزشی و پژوهشی و مهمتر از آن تربیت و تزکیه دانشجویان باشد چرا که در آموزه های دینی نیز به تزکیه و سپس به تعلیم اشاره شده است.

وی اظهار داشت: سیاست دولت و وزارت علوم این است که با واگذاری تدریجی خدمات صنفی و رفاهی دانشجویی به بخش خصوصی، مدیران دانشگاه فرصت بیشتری برای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها داشته باشند و در عین حال بر چگونگی ارائه خدمات صنفی و رفاهی به دانشجویان نظارت کنند.

دانشگاهها نشریات علمی ترویجی یا علمی پژوهشی داشته باشند





دانشجو در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت تسریع در صدور مجوز نشریه علمی پژوهشی گفت: سیاست وزارت علوم این است که با توجه به افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تولید علمی در کشور، تعداد نشریات علمی داخلی افزایش یابد لذا هر دانشگاهی سعی کند در تعدادی از رشته های تحصیلی نشریات علمی ترویجی یا علمی پژوهشی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انجام فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها منوط به خودسازی مدیران دانشگاهها، کارکنان و اعضای هیئت علمی است و نگاه صرف به دانشجویان برای رسیدن به اهداف فرهنگی نتیجه بخش نیست.

روسای دانشگاهها برای مسائلی مانند عفاف و حجاب برنامه ریزی کنند





کامران دانشجو اضافه کرد: روسای دانشگاهها باید برنامه های پنجساله فرهنگی و اجتماعی داشته باشند برای مسائلی مانند عفاف و حجاب برنامه ریزی و نقش تمام بخشهای دانشگاه را در این برنامه تعیین کنند.

از مشورت و ایده های والدین استفاده کنید





وزیر علوم با تاکید بر اهمیت ارتباط دانشگاهها با خانواده های دانشجویان گفت: دانشگاهها باید در قالب ایجاد نهادهایی مانند انجمن دانشگاه و خانواده با خانواده دانشجویان تعامل نزدیک داشته و ضمن انتقال دیدگاههای خود از مشورت و ایده های والدین نیز استفاده کنند.

برخورد پدرانه داشته باشید و از هرگونه اقدام جناحی و حزبی در دانشگاه پرهیز کنید





وی به مسئولین دانشگاهها خاطرنشان کرد: در برخورد با خطاهای دانشجویان رفتاری پدرانه و همراه با مهر و عطوفت داشته باشند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند. همچنین در محیط دانشگاه از هرگونه اقدام جناحی و حزبی پرهیز کنند.

فعالیتهای انتخاباتی نباید دلیل بر نگاههای متفاوت به افراد در صحن دانشگاهها باشد





دانشجو گفت: رئیس جمهور متعلق به همه ملت ایران است و دولت خدمتگزار هم عزت، اقتدار و آسایش و آرامش همه ایرانیان را دنبال می کند لذا فعالیت های انتخاباتی افراد در ستادهای متفاوت نباید دلیل بر نگاه های متفاوت به افراد در صحن دانشگاهها باشد چرا که همه دانشجویان و اساتید و کارمندان شریف دانشگاهها برای ما محترم و عزیز هستند و همه برای اعتلای میهن اسلامی و پیشرفت علم و فناوری تلاش می کنند.

به گزارش مهر، در این نشست روسای دانشگاههای شهید چمران اهواز، بوعلی سینای همدان، ولیعصر رفسنجان (ع)، زنجان، خلیج فارس، جامع گلستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زابل، مازندران و بین المللی امام خمینی (ره) و معاونان پژوهشی و فناوری، اداری مالی و مدیریت منابع و روسای "مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی " و مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم حضور داشتند.