استاندار البرز از جمع آوری عوارضی کرج خبر داد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: حادثه دلخراش تصادف سنگین در اتوبان کرج - قزوین و در محل عوارضی کرج ضایعه بزرگی بود که استانداری البرز در تلاش است به زودی عوامل موثر در این حادثه را شناسایی و با متخلفان برخورد کند.

وی افزود: در همین راستا عوارضی کرج ظرف یک هفته جمع آوری می شود.

فرهادی خاطرنشان کرد: بنا بر تحقیقات صورت گرفته علت اصلی سانحه مرگبار فوق که منجر به کشته شدن 14 نفر و مجروحیت 31 نفر شد، ساختمان فرسوده و بلااستفاده عوارضی کرج بوده است.

وی ادامه داد: از دو سال پیش به جهت کاهش بار ترافیکی در این مسیر عوارضی کرج برداشته شد و تنها ساختمان آن در محل باقی و بلااستفاده ماند.

سرپرست استانداری البرز یادآور شد: تصمیم به جمع آوری عوارضی در حالی از دوسال پیش اتخاذ شد که وجود این عوارضی مشکلآت دیگری را نیز علاوه بر افزایش بار ترافیکی به دنبال داشت.

صحنه ای از تصادف در عوارضی کرج - قزوین

وی تاکید کرد: یکی از دلایل تاخیر در جمع آوری عوارضی فوق این است که بانک ملی به عنوان سرمایه گذار آن بوده است.

فرهادی با اشاره به موافقت وزارت راه برای جمع آوری عوارضی گفت: وزارت راه با درخواست فرمانداری کرج برای جمع آوری عوارضی موافقت کرده است و به زودی ساختمان قدیمی عوارضی جمع آوری و ظرف چهار روز مسیر آسفالت و آماده تردد عادی می شود.

این مسئول همچنین در خصوص سرمایه گذاری بانک ملی در عوارضی و مخالفت با جمع آوری آن نیز از پرداخت غرامت به سرمایه گذار عوارضی خبر داد.