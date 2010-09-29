فرهنگ معنوی اقامه نماز اول وقت در اصناف مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش تبیین نقش اصناف و بازرگانان مازندران در ترویج فرهنگ اسلامی و دفاع مقدس در سالن همایشهای اتاق بازرگانی مازندران افزود: فرهنگ نماز اول وقت در بازار استان به عنوان الگوی تاثیرگذار سبب ایجاد آثار معنوی و روانی مثبتی در کنار فعالیت های صنفی برای کسبه شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحریم هایی که امروز استکبار جهانی به بهانه هایی برای ملت ایران تدارک دیده است ریشه 30 ساله داشته و ملت ایران را به فرصت بازشناسی بیشتر و درک قابلیتهای مهمتر نظام سوق داده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه تحریم علیه ایران سبب ارتقاء پتانسیل تولیدکنندگان و پاسخگویی نیازهای مردم از طریق داخل خواهد شد، تصریح کرد: تحریم ها در کشور، فرصت های بکری را برای تجار و بازرگانان فراهم آورده است.

وفایی نژاد با بیان اینکه هم اکنون 2.3 میلیون واحد صنفی موجبات ایجاد اشتغال برای هفت میلیون نفر را در کشور فراهم آوردند، یادآور شد: بازاریان در کنار اینکه نباید آویزه دست سیاسیون باشند باید اقتصاد پویا را بر اساس توسعه سیاسی پویاتر کنند.

وی با اعلام اینکه بخش اعظمی از پایداری نظام مرهون بازار است، اظهار داشت: دشمن از طریق اهداف پلید خود قصد دارد با تهاجمات فرهنگی و برچسب های ناهمگون بر روی پوشاک جوانان ایرانی، افکار آنان را به سمت دروغ و تزویر و کفر سوق دهد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با بیان اینکه در سایه رهنمودهای ولایت فقیه هر ترفندی از دشمنان برای ملت ایران برباد رفته است، افزود: مازندران در سمت توسعه اقتصادی و صادراتی گام های اساسی برداشته است.

وفایی نژاد با اشاره به اینکه بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه میزان صادرات کالاها در مازندران باید به رقمی معادل 56 میلیون دلار می رسید، اظهار داشت: این میزان صادرات در پایان سال 88 در گمرکات استان و مبادی خروجی کشور به 320 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مازندران در پنج ماهه نخست امسال با 92 درصد رشد ارزشی و 400 درصد رشد وزنی به 68 میلیون دلار صادرات رسیده است، تصریح کرد: اراده برای تقویت صادرات در مازندران وجود دارد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با تاکید بر اینکه وضعیت تولید مازندران از حیث کیفیت و بازار باید به سطح مطلوبی برسد، اظهار داشت: هم اکنون 60 درصد تولیدات استان در حوزه خدمات خلاصه شده است.

وفایی نژاد با بیان اینکه رشد صنعتی در مازندران چشمگیر بوده ولی متناسب با قابلیتهای تولیدی استان نیست، خاطرنشان کرد: مازندران هنوز در صنایع بسته بندی و سورتینگ مشکل دارد که باید تقویت شود.

وی با تاکید بر تقویت و توسعه صنایع تبدیلی در استان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از محصولات کشاورزی مازندران به واسطه سنتی بودن صنایع تبدیلی به ضایعات تبدیل می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش اعظمی از واردات استان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، خاطرنشان کرد: کالاهای غیرضروری نباید در جمله واردات قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها امری اختیاری است، افزود: خوداتکایی و خوددرآمدی از طریق هدفمند کردن یارانه ها تقویت می شود.

وفایی نژاد اظهار داشت: بازاریان مازندران باید همت خود را در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها مضاعف کنند.

به گزارش مهر، در پایان به مناسبت هفته دفاع مقدس از آقایان محمد شکوهی، عباس رمدانی و خدادادی به ترتیب به عنوان پیشکسوت، جانباز و خانواده شهدای اصناف مرکز مازندران تجلیل شد.