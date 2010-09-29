بازیکنان تیم فوتبال امید ریکاوری و انجام تمرینات تاکتیکی را مرور کردند

به گزارش خبرنگار مهر از هوشی مینه، در ابتدای این تمرین غلامحسین پیروانی سرمربی تیم امید به همراه کادر فنی (متشکل ازامیرحسین پیروانی، بیژن طاهری و سید هادی طباطبایی) برای 22 بازیکن حاضر در این تمرین شامل 19 بازیکن و 3 دروازه بان، درباره وضعیت کلی تیم، بازی روز گذشته مقابل سنگاپور و بازی فردا برابر مالزی دقایقی صحبت کرد.

در ادامه تمرین امروز بازیکنان به همراه بیژن طاهری و سید هادی طباطبایی به دویدن دور زمین و گرم کردن بدنها پرداختند.



در ادامه تمرینات ریکاوری در دستور کار بازیکنان قرار گرفت و بازیکنانی که دیروز در مقابل سنگاپور حضور داشتند در دسته ای دیگر زیر نظر هادی طباطبایی تمرینات ریکاوری شامل حرکات نرم و کششی و سبک را انجام دادند. دیگر بازیکنان هم زیر نظر امیرحسین پیروانی و بیژن طاهری به دو دسته 6 تایی تقسیم شدند و تمرینات تاکتیکی را مرور کردند.







تیم فوتبال امید کشورمان فردا پنج شنبه در دومین دیدار از تورنمنت ویتنام ساعت 12:30 به وقت تهران به مصاف مالزی خواهد رفت . تیم کشورمان در نخستین دیدار خود در این تورنمنت مقابل سنگاپور به تساوی 2-2 دست یافت . تیم امید سومین و آخرین مسابقه خود را روز شنبه 10 مهرماه برابر ویتنام برگزار خواهد کرد.



تورنمنت ویتنام با شرکت تیم های فوتبال امید ایران، ویتنام ، مالزی و سنگاپود برگزار می شود و تیم قهرمان این تورنمنت 20 هزار دلار پاداش دریافت خواهد کرد.



تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو که از16 آبان ماه جاری آغازخواهد شد ، آماده می کند.