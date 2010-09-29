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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

در آکادمی اشلاگر/

قهرمان پرتغال با ملی پوشان تنیس روی میز تمرین کرد

قهرمان پرتغال با ملی پوشان تنیس روی میز تمرین کرد

"جواوو مونترو"، قهرمان تنیس روی میز پرتغال با حضور در آکادمی بین‎المللی اشلاگر اتریش تمرینات مشترکی را با ملی‎پوشان کشورمان برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این قهرمان پرتغالی دارای رنکینگ 56 جهان است. حضور او در آکادمی تنیس روی میز بین المللی اشلاگر اتریش همزمان با چهارمین روز حضور ملی پوشان جوان کشورمان در این آکادمی صورت گرفت.

محمدرضا اخلاق پسند، نوشاد عالمیان، میدیا لطف الله نسبی، افشین نوروزی و واحد مالمیری همراه با نیما عالمیان، پوریا عمرانی و علیرضا ملارجبی بازیکنانی هستند که در قالب تیم ملی تنیس روی میز به اتریش سفر کرده‎اند تا تمرینات خود را در آکادمی بین‌المللی اشلاگر دنبال کنند. مربیان مطرح این آکادمی تمرینات بازیکنان را زیر نظر دارند.

کد مطلب 1161378

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