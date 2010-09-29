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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

محصولی:

یارانه واریزی به حساب شهروندان پس از تغییر قیمتها قابل برداشت است

یارانه واریزی به حساب شهروندان پس از تغییر قیمتها قابل برداشت است

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: از لحظه اصلاح قیمت ها، مبالغ واریز شده به حساب شهروندان قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا واریز مبالغ یارانه در آخر مهر را تأیید می کنید یا نه؟ افزود: این مبالغ در مهر ماه واریز می شود و هیچ تأکیدی روی اول و آخر مهر نشده است.

وی گفت: آنهایی که پس از تکمیل برگه اطلاعات اقتصادی خانوار صاحب نوزاد جدیدی شده اند نگران نباشند چرا که به صورت آنلاین اطلاعات وارد شبکه می شود.

محصولی درباره کسانی که بر اثر ازدواج یا طلاق تغییراتی در تعداد خانوارشان ایجاد شده است ، گفت: آنها می توانند با مراجعه به مراکز ثبت احوال برای درج اطلاعات خود اقدام کنند.
 

کد مطلب 1161385

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