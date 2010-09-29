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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

اجرای "پاره‌های ساده" در خانه نمایش تمدید شد

اجرای "پاره‌های ساده" در خانه نمایش تمدید شد

نمایش "پاره‌های ساده" به کارگردانی علی هاشمی تا 23 مهرماه در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل استقبال تماشاگران و موافقت مدیریت خانه نمایش اجرای نمایش "پاره‌های ساده" تا 23 مهرماه تمدید شد. در این اثر نمایشی کاظم سیاحی، الهام کردا، شیوا ابراهیمی، فرمیسک فاریا، ساسان بهروزیان، نسیم امیرخسرو، عباس غفاری، شکوفه هاشمیان، مهبان جلالی، ترانه کوهستانی و نگار حسن‌زاده به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش "پاره‌های ساده" نوشته مهدی میرمحمدی هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود.

کد مطلب 1161388

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