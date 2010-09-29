خدمت بی منت از مهمترین ویژگیهای آتش نشانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم ظهر چهارشنبه در دیدار مدیرعامل و کارکنان آتش نشانی قزوین که در محل استانداری برگزار شد با تبریک روز آتش نشانی و ایمنی وظیفه اصلی آتش نشانان را ارتقاء سطح امنیت اعلام کرد و اظهار داشت:‌ هر چند استقرار امنیت به طور مطلق امکان پذیر نیست و هیچ وقت به صفر نمی رسد ولی هنر آتش نشانان ارتقاء سطح ایمنی در جامعه است.

وی به آمادگی آتش نشانان براساس تجهیزات روز؛ برگزاری آموزش عمومی؛ فرهنگ سازی در رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و گفت: اگر فرهنگ رعایت نکات ایمنی در بین آحاد جامعه تقویت شود و مردم بر پیشگیری از خطرات و حوادث مسلط شوند نگرانی ها نیز درخصوص افزایش خسارت های ناشی از حوادث کم تر خواهد شد.

استاندار قزوین تصریح کرد: با برنامه ریزی و فعالیتهای آموزشی باید بتوانیم مردم را در مقابل حوادث مصون کنیم لذا نظارت بر تجهیزات و کنترل کیفی آنها و ارتقاء سطح کارکرد تجهیزات کاری ضروری است که در کنار آن حضور به موقع و دقیق ماموران در محل حادثه،‌ حفظ آرامش بخشی در عرصه های مختلف از مهارت های اجباری است که آتش نشانان ملزم به رعایت ان هستند.

احمد عجم افزود: باید تلاش کنیم در مراکز دولتی و عمومی یک پیوست ایمنی تعریف و اجباری شود که این کار برای نجات جان و مال و ثروت انسان ها و در مرحله بعدی برای حفظ اموال عمومی و خصوصی، ضروری است.

وی در خاتمه بر ایجاد قرارگاه های عملیاتی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.

در این جلسه سید علی شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیز اظهار داشت: 135 نیروی عملیاتی با هفت ایستگاه آتش نشانی و یک پایگاه شبانه روزی آماده خدمات رسانی در سطح استان است.

وی افزود: در مدت شش ماهه گذشته یک هزار و 720 مورد عملیات توسط این سازمان در استان انجام شده که بیش از 70 مورد آن خارج از حریم شهر قزوین بوده است.

شفیعی بیمه آتش سوزی 70 هزار پلاک ثبتی را با پرداخت سه میلیون تومان خسارت؛ آموزش خانه به خانه با استفاده از آتش نشانان داوطلب؛ راه اندازی سایت آموزشی و سیستم ارسال پیام کوتاه و اجرای طرح آموزش اصناف را از دیگر برنامه های این سازمان اعلام کرد.

وی در خاتمه خواستار رفع نواقص و کمبودهای تجهیزات آتش نشانی در استان شد.