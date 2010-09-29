رئیس کارگروه دورکاری وزارت کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور طی حکمی در راستای اجرای ماده(3) آیین نامه دورکاری موضوع تصویب نامه شماره 76481/44726 مورخ 7/4/89 وزیران کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، یحیی محمودزاده معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی را با حفظ سمت به عنوان رئیس کار گروه دورکاری منصوب کرد.

همچنین در احکام جداگانه ای ازسوی وزیر کشور محسن محمودی سرپرست دفتر برنامه ریزی و بودجه به عنوان دبیر کارگروه، ناوندی مدیرکل توسعه منابع انسانی به عنوان نماینده و عضوکارگروه، میرشفیعی مدیرکل رفاه و پشتیبانی و شجاعان مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری وفناوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه دورکاری منصوب شدند.

