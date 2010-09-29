  1. سیاست
  2. سایر
۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

طی حکمی از سوی وزیر کشور؛

رئیس کارگروه دورکاری وزارت کشور منصوب شد

رئیس کارگروه دورکاری وزارت کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر کشور ، معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزیر کشور به سمت رئیس کارگروه دورکاری این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور طی حکمی در راستای اجرای ماده(3) آیین نامه دورکاری موضوع تصویب نامه شماره 76481/44726 مورخ 7/4/89 وزیران کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، یحیی محمودزاده معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی را با حفظ سمت به عنوان رئیس کار گروه دورکاری منصوب کرد.

همچنین در احکام جداگانه ای ازسوی وزیر کشور محسن محمودی سرپرست دفتر برنامه ریزی و بودجه به عنوان دبیر کارگروه، ناوندی مدیرکل توسعه منابع انسانی به عنوان نماینده و عضوکارگروه، میرشفیعی مدیرکل رفاه و پشتیبانی و شجاعان مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری وفناوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه دورکاری منصوب شدند.
 

کد مطلب 1161421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها