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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

با حضور سه نماینده ویژه ایران؛

کارگاه آموزشی جام ملت‌‎های آسیا در قطر برگزار شد

کارگاه آموزشی جام ملت‌‎های آسیا در قطر برگزار شد

دومین روز از کارگاه توجیهی - آموزشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز در شهر دوحه قطر با شرکت نمایندگان 16 کشور حاضر در این رقابت‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز این کارگاه آموزشی امروز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر در محل هتل فورسیزن دوحه برگزار شد و نمایندگان کشورهای حاضر در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا با جزئیات برگزاری این مسابقات شامل؛ داوری، خدمات پزشکی، زمین‌های تمرین، محل اسکان تیم‌های شرکت کننده و ... آشنا شدند.

امروزهمچنین بخش ویژه‌ای به فعالیت رسانه‌ها در مسابقات جام ملت‌های آسیا اختصاص داشت و نمایندگان کشورها با نحوه ارائه خدمات ویژه به خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های گروهی آشنا شدند.

اصغرحاجیلو، دکتر پرهان خانلری و خسرو والی‌زاده به نمایندگی از کشورمان در این کارگاه آموزشی حضور داشتند و از هتل‌ها، ورزشگاه‌ها، زمین‌های تمرین و بیمارستان‌های شهر دوحه بازدید کردند.

نمایندگان ایران پس از پایان این اجلاس روز پنجشنبه از دوحه عازم امان خواهند شد و به تیم ملی کشورمان در ادامه رقابت‌های جام غرب آسیا خواهند پیوست.
 
مسابقات جام ملت‌های آسیا از 17 دی تا 9 بهمن ماه جاری در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1161422

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