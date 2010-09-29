به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز این کارگاه آموزشی امروز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر در محل هتل فورسیزن دوحه برگزار شد و نمایندگان کشورهای حاضر در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا با جزئیات برگزاری این مسابقات شامل؛ داوری، خدمات پزشکی، زمین‌های تمرین، محل اسکان تیم‌های شرکت کننده و ... آشنا شدند.

امروزهمچنین بخش ویژه‌ای به فعالیت رسانه‌ها در مسابقات جام ملت‌های آسیا اختصاص داشت و نمایندگان کشورها با نحوه ارائه خدمات ویژه به خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های گروهی آشنا شدند.

اصغرحاجیلو، دکتر پرهان خانلری و خسرو والی‌زاده به نمایندگی از کشورمان در این کارگاه آموزشی حضور داشتند و از هتل‌ها، ورزشگاه‌ها، زمین‌های تمرین و بیمارستان‌های شهر دوحه بازدید کردند.

نمایندگان ایران پس از پایان این اجلاس روز پنجشنبه از دوحه عازم امان خواهند شد و به تیم ملی کشورمان در ادامه رقابت‌های جام غرب آسیا خواهند پیوست.

