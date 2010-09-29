به گزارش خبرنگار مهر در قم، صادق خلیلیان فردا پنج شنبه در سفری یک روزه به قم با حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی، علوی گرگانی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
همچنین دیدار با آیت الله شاهرودی و دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامههای سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی به قم است.
آیت الله عالمی، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور، وزیر را در این دیدارها همراهی خواهند کرد.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر جهاد کشاورزی در سفری یک روزه به قم با مراجع تقلید دیدار میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، صادق خلیلیان فردا پنج شنبه در سفری یک روزه به قم با حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی، علوی گرگانی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
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