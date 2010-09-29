به گزارش خبرنگار مهر در قم، صادق خلیلیان فردا پنج شنبه در سفری یک روزه به قم با حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی، علوی گرگانی دیدار و گفتگو خواهد کرد.



همچنین دیدار با آیت الله شاهرودی و دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی به قم است.



آیت الله عالمی، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور، وزیر را در این دیدارها همراهی خواهند کرد.