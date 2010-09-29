یک زمین خوار دو هکتار از جنگلهای "گز" جیرفت را آتش زد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دو هکتار از جنگلهای گز شهرستان جیرفت صبح چهارشنبه در آتش سوخت و صدها اصله درخت در اوج خشکسالی و کمبود شدید پوشش گیاهی در استان کویری کرمان از بین رفت اما این بار نه گرمای شدید هوا و نه خشکسالی و حتی شکارچیان غیر مجاز عامل بروز این آتش سوزی نبودند بلکه زمین خواران برای تصاحب زمینهای جنگل اقدام به آتش زدن عمدی دو هکتار از جنگلهای بخش مرکزی جیرفت کردند.

مدیرمنابع طبیعی جیرفت در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در جیرفت اظهارداشت: این آتش سوزی موجب شد دو هکتار از جنگلهای بخش مرکزی جیرفت دچار حریق و نابود شود.

جعفر نعمتی افزود: خسارت به جا مانده از این آتش سوزی بیش از 300 میلیون تومان برآورد می شود.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی پس از گذشت سه ساعت مهار شد گفت: متاسفانه وزش باد شدید و طوفان موجب شد آتش سوزی در کوتاه ترین زمان ممکن گسترش یابد اما در نهایت با همکاری آتش نشانی این حریق مهار شد.

نعمتی عامل بروز این آتش سوزی را زمین خواران اعلام کرد و گفت: فرد سود جویی که اقدام به این حریق کرده است شناسایی شده و دستور قضایی برای دستگیری این مجرم گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به مبارزه جدی با زمین خواری در منطقه گفت: باید با همکاری دستگاههای مختلف جلوی این پدیده در جیرفت گرفته شود.

وی ادامه داد: در همین راستا حکم قضایی برای باز پس گیری سه هکتار زمین از اراضی ملی گرفته شده است و طی روزهای آینده این زمینها به بیت المال مسترد می شود.