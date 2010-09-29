به گزارش خبرنگار مهر در قم، کنگره بزرگداشت و نکوداشت آیتالله سیدمجتبی موسوی لاری فردا، پنجشنبه هشتم مهرماه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم برگزار میشود و در این مراسم تمبر یادبود آیتالله موسوی لاری که با همکاری شرکت پست تولید شده است رونمایی خواهد شد.
در این کنگره که با عنوان خلوص کامیاب از سوی سوی معاونت پژوهش جامعه المصطفی (ص) العالمیه برگزار خواهد شد، دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام اعرافی رئیس جامعه المصطفی (ص) العالمیه و آیتالله مصباح یزدی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و جایزه جهانی المصطفی با عنوان چهرههای ماندگار حوزوی در عرصه بینالملل به ایشان اهدا میشود.
همچنین ویژه نامهای درباره این محقق بینالمللی تولید شده است که در این مراسم رونمایی میشود و مقالات برتر از میان 60 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش نیز قرائت میشود.
جایزه جهانی المصطفی از این پس قرار است سالانه به افرادی اهدا شود که چند 10 سال از عمر خود را صرف خدمت به معارف اسلامی در عرصه بینالمللی کردهاند.
قم - خبرگزاری مهر: تمبر یادبود آیتالله موسوی لاری در حاشیه برپایی کنگره بزرگداشت این محقق بین المللی رونمایی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، کنگره بزرگداشت و نکوداشت آیتالله سیدمجتبی موسوی لاری فردا، پنجشنبه هشتم مهرماه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم برگزار میشود و در این مراسم تمبر یادبود آیتالله موسوی لاری که با همکاری شرکت پست تولید شده است رونمایی خواهد شد.
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