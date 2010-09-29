وعده‌ بانکها در مناطق روستایی قم محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای مسکن شهرستان قم در سخنانی با بیان اینکه در این جلسه چگونگی شکل‌گیری و نیز وسعت اختیارت بخش‌ها در خصوص تأمین مسکن شهرستان قم مورد بررسی قرار می‌گیرد عنوان کرد: بخشداران باید نظارت کنند تا ساخت و سازهای غیر مجاز در حوزه آنها رخ ندهد در غیر این صورت تسهیلات و اقداماتی که برای تأمین مسکن در بخش‌ها صورت می‌گیرد بی‌نتیجه خواهد ماند.



وی با بیان اینکه در گذشته مسائل مربوط به تأمین مسکن شهرستان در جلسه شورای مسکن استان مطرح می‌شد افزود: در این جلسات که به صورت مستمر و با جدیت برگزار می‌شد زحمات دهیاران، بخشداران در خصوص مسکن روستایی و همچنین شهرهای زیر 25 هزار نفر در حاشیه قرار داشته است.



فرماندار قم عنوان کرد: استاندار قم در جلسه شورای مسکن استان که مربوط به شهرک پردیسان بود اجازه تشکیل شورای مسکن شهرستان را داد و تفکیک و تنفیذ اختیارات را در این زمینه به شورای مسکن شهرستان واگذار کرد.



وی در خصوص عملکرد بانک‌های عامل در زمینه مسکن روستایی اظهار داشت: وعده‌های بانک‌ها در مناطق روستایی هنوز محقق نشده است و بانک‌ها هم پای مصوبات دولت حرکت نکرده‌اند.



حقیقی مقدم در خصوص زمین‌های واگذار نشده برای آغاز پروژ‌ه‌ها اظهار داشت: انبوه سازان توان و ظرفیت خوبی در استان دارند و واگذاری‌های زمین باید هر چه سریعتر انجام شود تا انبوه سازان بتوانند قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مواد اولیه و دیگر مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز را فراهم کنند و کمتر دچار نوسانات قیمت شوند.



وی اظهار داشت: ادارات مربوط به تأسیسات زیربنایی باید خدمات و انشعابات موقت نظیر آب و برق را در شهرهای زیر 50 هزار نفر در اختیار پیمانکاران قرار دهند تا روند ادامه پروژه‌ها تسریع یابد.



در استان قم 134 روستای بالای 25 خانوار وجود دارد



فرماندار قم با بیان اینکه سهمیه شهرستان قم در زمینه مقاوم سازی خانه‌های روستایی 2675 واحد می‌باشد افزود: بین بانک‌های عامل تجارت، ملت، رفاه، ملی، صادرات و مسکن تقسیم کار صورت گرفته است و ارائه تسهیلات برای مقاوم سازی باید به سرعت دنبال شود.



حقیقی مقدم بیان کرد: در استان قم 134 روستای بالای 25 خانوار وجود دارد که توجه بیشتری در خصوص مقاوم سازی خانه‌های روستایی را می‌طلبد و اگر نتوانیم ساخت و سازها را به صورت فنی و اصولی دنبال کنیم، برای اجرای طرح هادی و ارائه خدمات به مشکل بر می‌خوریم و عقب نشینی‌ها در ساخت و سازهای جدید می‌تواند به طرح هادی نیز کمک کند.



وی خاطرنشان کرد: اگر امکانات مورد نیاز برای اسکان در روستاها و بخش‌ها فراهم نشود مهاجرت به قم افزایش می‌یابد که در این صورت باید در قم شهرک‌های بیشتری همچون پردیسان ایجاد شود.



فرماندار قم با بیان اینکه سهمیه شهرستان قم در مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر 3500 واحد می‌باشد افزود: در شهرهای زیر 25 هزار نفر، روند کار توسط انبوه سازان به خوبی دنبال می‌شود ولی درحوزه روستایی شاهد عدم بسترسازی و اقدامات زیربنایی هستیم که باید در روستاها نیز کار به سرعت دنبال شود.



وی عنوان کرد: تا کنون زمین برای ساخت مسکن در 4 شهر استان اختصاص یافته است و تنها در یک بخش بدلیل اختلاف موجود ما بین بنیاد مسکن و ارگانی دیگر با مشکل مواجه شده است که بخشدار آن منطقه باید مستنداتی در این خصوص تهیه و ظرف یک هفته آینده برای حل آن ارائه کند. فرماندار قم تصریح کرد: بخشداران موظف هستند تا از هدر رفت زمین در مراکز بخش‌ها جلوگیری کنند و باید منافع آتی شهر و چگونگی سرانه عمومی و خدمات در روند واگذاری‌ها دیده شود.



حقیقی مقدم در پایان خطاب به بخشداران تأکید کرد: بخشداران باید کمیته و کارگروه وی‍ژه‌ای در زمینه تشویق مردم برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی تشکیل دهند.