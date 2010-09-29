به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور پس از 14 روز استراحت از پنجشنبه هفته آینده به میدان می روند تا دیدارهای هفته دوم خود را برگزار کنند.

- برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 15/7/89

* همیاری اراک - شهرداری بندرعباس، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* فولاد نطنز - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه صفائیه مبارکه

* شهر صنعتی کاوه تهران - پیام خراسان، ساعت 15، ورزشگاه شهرک قدس تهران

* شهرداری یاسوج - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه تختی یاسوج

* اتکا گلستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی گرگان

* تربیت یزد - گل گهر سیرجان، ساعت 15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* مس رفسنجان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید زینلی رفسنجان

* فولاد گستر تبریز - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه لشگر31 عاشورا تبریز

* استقلال اهواز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* داماش دورود - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

* ابومسلم خراسان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی مشهد

* سپیدرود رشت - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* پیام فارس - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* آلومینیوم هرمزگان - صنعت ساری، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرعباس