طرح مطالعاتی گردشگری خرم آباد توسط دانشگاه وین اتریش تهیه می شود

امیر حمزه حقی آبی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه آتش نشانی امام علی(ع) در منطقه گلدشت غربی خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به زیرساختهای گردشگری در حوزه عمران شهری در خرم آباد، بیان داشت: در حال حاضر بین مدیریت اجرایی استان و شورای اسلامی شهرو شهرداری تعامل بسیار خوبی و سازنده ای وجود دارد.

حقی آبی ادامه داد: تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا با استفاده از ابزارهای قانونی شهرداری خرم آباد به لحاظ مالی و تجهیزات توانمند شود.

وی همچنین به پروژه های در دست اجرا در سطح شهر خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه در یک مقطع زمانی عملیات اجرایی این پروژه ها دچار وقفه شد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: در حال حاضر با برطرف شدن نقاط کور این پروژه ها به مراتب به لحاظ پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی سطح شهر جهش پیدا کرده است که در صورت بهره برداری از این پروژه تحول خوبی در خرم آباد رخ خواهد داد.

حقی آبی همچنین به دیگر برنامه های در دست اجرا در حوزه عمرانی شهری و گردشگری در خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: انتخاب شهر خرم آباد به عنوان پایلوت برای توسعه شهری مبتنی بر گردشگری از سوی سازمان ملل یکی از برنامه های مهم در دست اقدام است.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح خرم آباد دارای آدرس جهانی می شود، یادآور شد: همچنین در این راستا کتاب خرم آباد از سوی سازمان ملل انتشار خواهد یافت.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: با توجه به انعقاد تفاهم نامه میان دفتر منطقه ای اسکان بشر سازمان ملل متحد و استانداری لرستان طرح مطالعاتی شهر خرم آباد با همکاری میان سازمان ملل و دانشگاه وین اتریش در حال تهیه است.

حقی آبی با بیان اینکه پس از تهیه طرح مطالعاتی مقدمه اجرای این طرح فراهم خواهد شد، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح به طور قطع تحولی چشمگیر در حوزه گردشگری مرکز لرستان رخ خواهد داد.

پیش از این نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در گفتگو با مهر از انعقاد تفاهمنامه ای با دفتر منطقه ای اسکان بشر سازمان ملل متحد خبر داده و گفته بود: با انعقاد این تفاهمنامه شهر خرم آباد به عنوان یک شهر نمونه گردشگری در دنیا و پایلوت برای اجرای طرح توسعه پایدار شهری از طریق توسعه گردشگری انتخاب شده است .

محمد رحمدل با اشاره به ظرفیتهای متعدد خرم آباد و به طور مشخص قلعه فلک الافلاک در راستای انتخاب این شهر از سوی دفتر منطقه ای اسکان بشر سازمان ملل متحد، ادامه داد: انتخاب شهر خرم آباد به این دلیل است که این شهر مزین به این بنای تاریخی چند هزار ساله است چراکه این دفتر به طور عمده با تاکید بر یک اثر تاریخی مشخص و منحصر به فرد شهرهای نمونه گردشگری را انتخاب می کند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح شهر نمونه گردشگری در خرم آباد با محوریت قلعه تاریخی فلک الافلاک و نقاط اقماری ظرفیت دار گردشگری اعم از تاریخی و طبیعی انجام می شود، یادآور شد: ما اگر قلعه را به عنوان مرکز ثقل شهر خرم آباد در نظر بگیریم نقاط گردشگری طبیعی و تاریخی متعددی در اطراف این بنای تاریخی وجود دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بیان کرد: مجموعه این شبکه می تواند یک سایت قابل توجه را برای ورود و بهره مندی گردشگران از سراسر دنیا به این منطقه فراهم آورد.

رحمدل خاطرنشان کرد: مجموعه ظرفیتهای موجود در خرم آباد دفتر منطقه ای اسکان بشر سازمان ملل متحد را وادار کرد که این شهر را به عنوان شهر نمونه گردشگری انتخاب کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه مراحل اجرایی این طرح در حال انجام است، افزود: خروجی این برنامه مشترک تهیه طرح است که در قالب بخش نرم افزاری کار ارائه خواهد شد.

رحمدل زمان مورد نظر برای تهیه طرح را یک ساله ذکر کرد و گفت: در قالب این تفاهم نامه کتابچه ای از خصوصیات و برجستگیهای تاریخی و طبیعی شهر خرم آباد نیز تهیه می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان یادآور شد: مجموعه این اقدامات موجب خواهد شد که شهر تاریخی خرم آباد مورد توجه جهانیان قرار گیرد و دارای یک آدرس بین المللی شود.

بر اساس تفاهم نامه ای که به تازگی به امضاء استاندار لرستان و نماینده شورای هدایت فنی دفتر منطقه ای اسکان بشر سازمان ملل متحد رسیده، خرم آباد به عنوان شهر نمونه گردشگری به منظور اجرای طرح توسعه پایدار شهری از طریق توسعه گردشگری از سوی این سازمان انتخاب شده است.