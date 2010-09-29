دانشکده علوم حدیث باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری،‌ آیت الله محمدی ری شهری ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشکده علوم حدیث با بیان اینکه باید میراث‌دار خون شهدا باشیم، تصریح کرد: با نثار خون پاک شهیدان در راه خداوند امانت گرانبهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تداوم یافت، ما نیز از خداوند متعال خواستاریم که میراث‌دار خون این شهیدان باشیم

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در ادامه این مراسم ضمن تبریک سال تحصیلی جدید اظهار امیدواری کرد که با همت بیشتر می‌توانیم عنایت بیشتری را از ناحیه حضرت حق به سوی خود جذب کنیم.

وی با استناد به حدیثی از امام رضا (ع)، احیای امر اهل بیت (ع) را از عوامل اصلی رحمت خداوند دانست و گفت: دانشکده علوم حدیث جز مجموعه‌هایی است که برای حکومت حضرت مهدی (عج) زمینه سازی می‌کندکه ما نیز باید تلاش کنیم تا این مجموعه گسترش یابد و تا قبل از ظهور امام زمان(عج) سخنان اهل بیت (ع) جهانی شود.

رئیس هیئت امنای دانشکده علوم حدیث نام‌گذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف را از ایده‌های مناسب مقام معظم رهبری دانست و افزود: در این مجموعه نیز این امر باید به سهم خود عملی شود که شرط نخست تحقق آن توفیقی است که از ناحیه خداوند باید به ما عطا شود

وی تاکید کرد: اولین چیز در جهت توفیق داشتن اخلاص است و در کنار اخلاص تلاش از دیگر عوامل توفیق دادن به انسان است اما گناه یکی از آفت های توفیق است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در پایان با بیان اینکه هرگاه انسان گرفتار کارهای تاریک و شیطانی شود، از راه روشن دور می شود گفت: کارهای شر انسان را گمراه می کند و از مسیر روشن او را به تاریکی ها می برد.