مانور اطفای حریق در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با ایجاد یک انفجار بازسازی شده در منطقه گلدشت غربی شهر خرم آباد مانور اطفای حریق با حضور ماموران آتش نشانی اجرا شد.

در این انفجار بازسازی شده ضمن استفاده از 400 لیتر گازوئیل و نفت سفید و 100 حلقه لاستیک بیش از 30 عدد بمب صوتی نیز منفجر شد که پس از آن عملیات اطفای حریق از سوی آتش نشانان ایستگاه امام علی خرم آباد انجام شد.

در این برنامه همچنین عملیات نمایشی راپل بدون استفاده از تکیه گاه توسط دو نفر از آتش نشانان آموزش دیده مرکز آتش نشانی خرم آباد اجرا شد.

در حاشیه این مراسم معاون امور عمرانی استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت ایستگاههای آتش نشانی فعال در این استان، اظهار داشت: در حال حاضر در سطح استان لرستان 40 ایستگاه آتش نشانی در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که شهرستان خرم آباد با شش ایستگاه آتش نشانی به لحاظ تعداد ایستگاهها و تعداد نیروهای آتش نشان در بهترین وضعیت نسبت به دیگر شهرستانهای استان قرار دارد.

همچنین در پایان این مراسم از آتش نشانان برتر خرم آباد با اهدا لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.