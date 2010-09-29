نمایشگاه دستاوردهای دولت الکترونیک در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نمایشگاه که در 16 غرفه برپا شده است، شرکت های رایانه ای استان های آذربایجان غربی و تهران آخرین دستاوردهای علمی و تجهیزات خود در حوزه رایانه را در معرض بازدید عموم علاقمندان قرار داده اند.

این نمایشگاه که در حاشیه همایش شش روزه دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن در ارومیه برپا شده است به مدت پنج روز در محوطه ساختمان شماره سه استانداری آذربایجان غربی دایر است.

چهار کارگاه تخصصی دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن برگزار می شود

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری آذربایجان غربی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری چهار کارگاه تخصصی در حاشیه همایش دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن در ارومیه خبرداد.

علیرضا سهندی، کارگروه امنیت فناوری اطلاعات، کارگاه مدیریت طرح هایIT ، دولت الکترونیک و کاربرد در تجارت، آموزش، بانکداری، سلامت و دولت الکترونیک و تحول اداری و قوانین مرتبط را عناوین مورد طرح این کارگاه های تخصصی عنوان کرد.

به گفته مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری آذربایجان غربی، در این چهارکارگاه تخصصی 180 نفر از عوامل دولت الکترونیک استان زیر نطر استاتید برجسته آموزش های لازم را فرا می گیرند.

همایش دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن از هفت تا 12 مهرماه سالجاری در ساختمان شماره سه استانداری آذربایجان غربی در حال برگزاری است.