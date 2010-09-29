بهره برداری از خودروهای پیشرفته امداد، نجات و اطفای حریق در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهردار تبریز ظهر چهارشنبه در این آئین خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک تعداد ایستگاههای آتش نشانی سطح شهر را به 30 ایستگاه خواهیم رساند.

علیرضا نوین با انتقاد از وجود سد معبر در بازار تبریز و درهم تنیدگی خطوط کابل برق مخابرات در آن محدوده یادآور شد: با وجود چنین مشکلاتی اگر حادثه ای در بازار تبریز رخ دهد این موانع باعث تاخیر حضور بموقع آتش نشانان در محل حادثه می شوند.

نوین همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید سالانه حداقل دوبار مانور امداد و نجات با حضور تمام سازمان های دخیل در این مورد برگزار کنیم و نیز با جدی گرفتن مقوله مدیریت بحران، از وقوع مشکلات و سردرگمی در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه پیشگیری کنیم.

در ادامه این مراسم همچنین مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز، اعلام کرد: در طول 12ماه گذشته دو هزار و 500 فقره عملیات امدادی انجام گرفته است.

آتش پاد دوم انوشیروان کرمانی نژاد تصریح کرد: از مهر ماه سال88 تا مهر ماه سال 89 حدود 50 هزار نفر توسط سازمان آتش نشانی تبریز آموزش های ایمنی گذرانده اند و در این مدت آتش نشانان تبریز در دو هزار 500 فقره حادثه امداد و نجات و اطفاء حریق شرکت کرده اند.

کرمانی نژاد ابراز امیدواری کرد: با بهره گیری مناسب از امکانات خریداری شده سازمان آتش نشانی تبریز بتوانیم جان حادثه دیدگان را در مواقع بحرانی نجات دهیم.

گفتنی است در خاتمه این مراسم، رژه ماشین های پیشرفته آتش نشانی از محل ایستگاه سیار واقع در میدان آذربایجان شروع شد و در سطح شهر تبریز ادامه یافت.