اتصال حرم امام رضا به حرم حضرت معصومه بزودی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان خراسان رضوی خبر توسعه آزادراه ها در خراسان رضوی را داد و اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی آزادراه حرم تا حرم به طول یک هزار کیلومتر جهت اتصال مشهد مقدس به قم با اعتبار 50 هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از برنامه ریزی مناسب جهت افزایش فضای راه آهن و ظرفیت حمل و نقل از این طریق خبر داد و افزود: آینده پروژه های ریلی استان با اجرای پروژه هایی از جمله قطار برقی، قطار پرسرعت و راه آهن مشهد گرگان درخشان است.

وی یادآور شد: ورود به حوزه مدیریت زائر در مشهد مقدس به منظور ارائه خدمات رسانی شایسته و افزایش ماندگاری زائران امام رضا (ع) ضرورتی انکارناپذیر است.

حسین پور ادامه داد: با توجه به استعدادهای فراوان گردشگری دینی و طبیعی خراسان رضوی و به ویژه مشهد مقدس باید سازو کار مناسبی جهت مدیریت زائر و گردشگر طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه گردشگری در معرض فرهنگ و تمدن و درآمدزا بودن این صنعت، ادامه داد: در آموزه‌های دینی ما نیز تاکید فراوان به سفر و بازدید از نقاط مختلف زمین شده که نشان از اهمیت این امر دارد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بر توسعه گردشگری به عنوان یکی از اولویت ها در استان تاکید کرد و گفت: خراسان رضوی با بیش از یک هزار امامزاده، اثر تاریخی و تنوع زیست محیطی و مهمتر از همه مضجع شریف امام رضا(ع) به عنوان نگین درخشان استان و ایران اسلامی شاهد ورود سالانه بیش از 25 میلیون زائر و مسافر است که باید این حجم گردشگر و زائر در طول سال توزیع شود.

حسین پور به گوشه‌ای از تلاش های صورت گرفته جهت تامین نیازهای زائران از جمله حمل و نقل و اقامت اشاره کرد و افزود: باید با برنامه ریزی منظم و مشارکت محوری بخش خصوصی، حمایت های دولتی و تعامل مجموعه های ذیربط این ظرفیت ها را بیش از پیش افزایش داد.

وی با اشاره به افزایش 60 هزار متر مربعی فضای ترمینال فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: بر اساس آمارهای موجود در شرایط پیک روزانه بیش از 165 هواپیما در مشهد به زمین می نشیند.