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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

نایف بن عبدالعزیز:

ریشه کنی تروریسم ضرورت جهانی است / اکثر تروریستها عرب هستند

ریشه کنی تروریسم ضرورت جهانی است / اکثر تروریستها عرب هستند

وزیر کشور عربستان پس از امضای توافقنامه همکاری در زمینه تروریسم با قزاقستان خواستار مبارزه جهانی با این معضل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری عربستان، "نایف بن عبدالعزیز" برگزاری نشست جهانی با شرکت آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم را خواستار شد.

وی پس از نشست با "سریک بای مگامباتف" همتای قزاق خود افزود: ریشه کنی معضل تروریسم در تمام مناطق جهان راه حل اساسی نابودی تروریسم است.

وزیر کشورعربستان گفت : امنیت دغدغه کنونی همه کشورهای جهان است و خاورمیانه و آسیا در معرض حملات تروریستی قرار دارند.

وی ضمن تاکید بر مبارزه مستمر با تروریسم تاکید کرد: عربستان با همه کشورها همکاری امنیتی دارد و همکاریمان با قزاقستان نیز مفید خواهد بود.

وزیر کشور عربستان افزود: می توان بر پدیده تروریسم غلبه کرد و عربستان تجارب زیادی در مبارزه با تروریسم دارد متاسفانه اکثر تروریستها عرب و مسلمان هستند، اما اسلام کاملا مخالف این اقدامات است.

نایف تصریح کرد: تروریستها، جهان اسلام و عرب به ویژه عربستان را هدف قرار می دهند آنها جوانان را فریب می دهند و به شستشوی مغزی شان می پردازند و تفکرات تروریستی را برای آنها زیبا جلوه می دهند.

وی گفت : عربستان تا کنون در معرض ده حمله تروریستی قرارگرفته و دستگاههای امنیتی کشور 220 تلاش تروریستی را خنثی و عوامل آن را دستگیرکرده اند.

کد مطلب 1161505

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