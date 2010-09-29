ریشه کنی تروریسم ضرورت جهانی است / اکثر تروریستها عرب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری عربستان، "نایف بن عبدالعزیز" برگزاری نشست جهانی با شرکت آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم را خواستار شد.

وی پس از نشست با "سریک بای مگامباتف" همتای قزاق خود افزود: ریشه کنی معضل تروریسم در تمام مناطق جهان راه حل اساسی نابودی تروریسم است.

وزیر کشورعربستان گفت : امنیت دغدغه کنونی همه کشورهای جهان است و خاورمیانه و آسیا در معرض حملات تروریستی قرار دارند.

وی ضمن تاکید بر مبارزه مستمر با تروریسم تاکید کرد: عربستان با همه کشورها همکاری امنیتی دارد و همکاریمان با قزاقستان نیز مفید خواهد بود.

وزیر کشور عربستان افزود: می توان بر پدیده تروریسم غلبه کرد و عربستان تجارب زیادی در مبارزه با تروریسم دارد متاسفانه اکثر تروریستها عرب و مسلمان هستند، اما اسلام کاملا مخالف این اقدامات است.

نایف تصریح کرد: تروریستها، جهان اسلام و عرب به ویژه عربستان را هدف قرار می دهند آنها جوانان را فریب می دهند و به شستشوی مغزی شان می پردازند و تفکرات تروریستی را برای آنها زیبا جلوه می دهند.

وی گفت : عربستان تا کنون در معرض ده حمله تروریستی قرارگرفته و دستگاههای امنیتی کشور 220 تلاش تروریستی را خنثی و عوامل آن را دستگیرکرده اند.