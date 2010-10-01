تاخیر در حفاری دریایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی

صفر خلیل ارجمندی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی بخش خشکی و دریایی این پروژه گازی در مجموع به بیش از 52 درصد افزایش یافته است، گفت: پیش بینی می کنیم با توجه به تامین منابع مالی انجام شده، پیشرفت ساخت این 2 فاز تا آبان ماه امسال به 60 درصد افزایش یابد.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر مرتفع شدن مشکلات گمرکی، حمل و نقل، بیمه و بانکی برای تامین تجهیزات و کلاهای مورد نیاز، تصریح کرد: هم اکنون میزان پیشرفت مالی پروژه از روند اجرای کار بیشتر بوده است.

وی از پایبندی کامل کارفرما به تعهدات مالی در طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی خبر داد و افزود: در 2 سال اولیه اجرای این پروژه، کارفرما در گشایش اسناد اعتباری و تامین منابع مالی (فاینانس) چندان موفق عمل نکرده بود که این موضوع خرید برخی از کالا و تجهیزات را تحت تاثیر قرار داده بود.

این مقام مسئول در ایدرو با اعلام اینکه از سال گذشته تاکنون مشکلات تامین منابع مالی مرتفع شده است، تبیین کرد: در اجرای مگا پروژه های پارس جنوبی تامین کالا و تجهیزات نقش محوری در اجرا دارد به طوری که انجام، تکمیل، مهندسی، نصب و راه اندازی در گروی تامین کالا و تجهیزات است.

ارجمندی با بیان اینکه با تامین منابع مالی امکان سفارش و خرید کالا فراهم شده است، تاکید کرد: هم اکنون بخش عمده از کالا و تجهیزات به طور مستقل در حال سفارش و تامین است.



راه اندازی فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا پایان سال 90

به گزارش مهر، معاون سازمان ایدرو درباره چگونگی راه اندازی و تولید گاز از فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا سال آینده، توضیح داد: با ادامه تامین منابع مالی، تکمیل خرید داخلی و خارجی کالا و تجهیزات، امکان نصب تجهیزات در مدت کوتاه تری قابل انجام است.

وی با تاکید بر اینکه نصب تجهیزات به صورت سه شیفت به صورت شبانه روزی در فاز 17 و 18 پارس جنوبی انجام خواهد شد، تبیین کرد: همچنین با کاهش برودت و گرمای هوای عسلویه در نیمه دوم سالجاری امکان افزایش پیشرفت اجرای فاز 17 و 18 پارس جنوبی فراهم می شود.

ارجمندی با تاکید بر اینکه اگر روند منطقی خرید کالا دچار مشکل نشود امکان راه اندازی یک تا دو ترین این پروژه گازی تا پایان سال 1390 فراهم می شود، بیان کرد: هم اکنون اجرای این طرح کازی حدود 52 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

این مقام مسئول با اشاره به پیشرفت 60 درصد بخش دریایی این طرح، تاکید کرد: همچنین اقداماتی برای تامین لوله های دریایی این فازها که به پروژه خط لوله سیری – عسلویه اختصاص یافته بود در حال مرتفع شدن است.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین در خصوص میزان پیشرفت بخش پالایشگاههای خشکی فاز 17 و 18 پارس جنوبی، تبیین کرد: هم اکنون فعالیتهای ایدرو 52 درصد و پیشرفت کار اویک در بخش خشکی حدود 46 درصد است.



عقب ماندگی در حفاری فاز 17 و 18 پارس جنوبی

ارجمندی همچنین در مورد آخرین وضعیت حفاری دریایی فازهای 17 و 18 این میدان مشترک گازی گفت: هم اکنون حفاری چاههای دریایی کمی از برنامه زمان بندی تعیین شده عقب مانده است.

وی با اشاره به حفاری 44 حلقه چاه گازی در آبهای خلیج فارس، تاکید کرد: تاکنون حفاری 22 حلقه چاه گازی به صورت همزمان آغاز شده است.

به گزارش مهر، هدف از اجرای طرح توسعه فاز 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، سالانه یک میلیون تن اتان و بیش از یک میلیون تن گاز مایع در دو بخش خشکی و دریا است.