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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۷

17 هزار سرویس آب به روستاهای خراسان جنوبی حمل شد

17 هزار سرویس آب به روستاهای خراسان جنوبی حمل شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون نظارت بر بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از 17 هزار سرویس آب توسط تانکرهای سیار به روستاهایی که با کمبود آب مواجه بودند، حمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین القوری ‌مقدم بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران  متوسط سرویس‌های آب حمل شده به روستاها را دو هزار و 964 مورد در ماه اعلام کرد و اظهار داشت: در فروردین تا شهریور امسال به ترتیب دو هزار و 553،دو هزار و 657، دو هزار و 921، سه هزار و 289، سه هزار و 198 و سه هزار و 164 سرویس آب به روستاها حمل شده است که افزایش چشمگیر سرویس‌ها در تابستان به خاطر گرمای هوا و استفاده بیشتر از آب شرب بوده است.

وی مجموع آب حمل شده را 200 هزار و 544 مترمکعب و متوسط ماهانه را 33 هزار و 424 مترمکعب برشمرد و افزود: در ماه‌های فروردین تا شهریور ماه نیز به ترتیب 28 هزار و 634، 29 هزار و 770، 32 هزار و 748، 37 هزار و 218، 36 هزار و 344 و 35 هزار و 830 مترمکعب حجم آب حمل شده به روستاها بوده است.

معاون نظارت بر بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی هزینه آبرسانی سیار در نیمه نخست امسال به روستاها را سه میلیارد و 149 میلیون و 347 هزار ریال برشمرد و گفت: به طور متوسط در هر ماه بیش از 524 میلیون ریال صرف آبرسانی سیار شد.

القوری ‌مقدم تاکید کرد: هزینه حمل هر سرویس آب نیز در نیمه نخست امسال به طور میانگین در ماه 177 هزار و 37 ریال و هزینه هر مترمکعب 15 هزار و 706 ریال بود.

وی گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به بهره‌برداری از شبکه و سرویس و نگهداری از تأسیسات مربوط و ارائه گزارشات آماری و تحلیلی و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به وضعیت کیفی آب آشامیدنی و دفع فاضلاب روستاها، تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌ های مربوط به بهره‌برداری از شبکه‌‌های آب و فاضلاب روستایی و استفاده بهینه از تأسیسات در چهار چوب سیاست‌ها و برنامه‌‌های مصوب را از مهم ترین اهداف و وظایف حوزه نظارت بر بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی برشمرد.

معاون نظارت بر بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: در مجموع در نیمه نخست امسال به طور میانگین در هر ماه 78 هزار و 526 نفر از نعمت آبرسانی سیار بهره‌ مند شدند.

کد مطلب 1161521

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