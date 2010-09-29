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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

در جهاددانشگاهی صورت گرفت/

رونمایی از 5 اثر پژوهشی در حوزه دفاع مقدس

رونمایی از 5 اثر پژوهشی در حوزه دفاع مقدس

5 اثر پژوهشی در حوزه دفاع مقدس عصر امروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی و رئیس جهاد دانشگاهی برگزار شد، از 5 اثر پژوهشی حوزه فاع مقدس در قالب کتاب رونمایی شد.

این آثار تحت عناوین تحلیل تحولات و تاریخ جنگ تبلیغاتی در دفاع مقدس تألیف دکتری مرتضی منطقی، خدمات مناطق نفت خیز جنوب به دفاع مقدس تألیف مرتضی شمس، ادبیات داستانی دفاع مقدس و هویت ایرانی تألیف دکتر مصطفی گرجی، رویکردهای عمده ادبیات داستانی دفاع مقدس تألیف مهدی سعیدی و سبک شناسی ادبیات مقاومت انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتری حسین علی قبادی رونمایی شدند.

کد مطلب 1161524

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