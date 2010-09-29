آمریکا درپی حمله به ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز چهارشنبه در نخستین یادواره امیران و دو هزار شهید ارتش در استان البرز که در مسجد جامع کرج برگزار شد با اشاره به هفته دفاع مقدس و گرامیداشت مقاومت ایران در جنگ تحمیلی تصریح کرد: بعد از گذشت حدود 30 سال برخی مسائلی که در گذشته مبهم بوده الان تا حدودی روشن شده و یکی از این موضوعات شرایط حمله نظامی صدام به ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شاید این موضوع هنوز اسنادش منتشر نشده باشد که پیش از آغاز جنگ تحمیلی صدام دسایس را آغاز کرده بود و درباره جزایر ایرانی و خوزستان حرفهایی می زد و در آن زمان سفیر عراق در سازمان ملل در دیداری با وزیر خارجه ما نکاتی را مطرح کرد و وزیر خارجه وقت ایران نیز گفته بود ایران و عراق دو کشور همسایه هستند و می توانند در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کنند که سفیر عراق به وزیر خارجه ایران می گوید بهتر است همین نکات در دیدار با صدام مطرح شود.

وی ادامه داد: بعدها وزیر خارجه ایران دیداری با صدام داشت و بحث های طولانی درباره مسائل دوجانبه صورت گرفت و وزیر ایرانی بار دیگر تاکید کرد که دو کشور می توانند با هم همکاری داشته باشند و مشکلات را حل کنند و صدام نیز با روی خوش سخن گفت و تاکید کرد باید دو کشور با هم همکاری کنند.

لاریجانی ادامه داد: بعد از جلسه صدام به سفیر عراق می گوید جلسه چطور بود؟ و مشکلات در حال حل شدن است. صدام خطاب به سفیر می گوید گمان می کردم مختصر هوشی داری الان بهترین وقت برای حمله به ایران است چطور این را نمی فهمی؟

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همان زمان آمریکا سیگنال هایی برای کمک به صدام ارسال کرد و به این ترتیب شرق وغرب در کنار صدام قرار گرفتند و ما در داخل نیز گرفتار جریانات لیبرالی شده بودیم که اجازه تحرک در جنگ نمی دادند و می گفتند زمین بدهیم و زمان بخریم.

وی تاکید کرد: قطعنامه های سازمان ملل نیز در زمان جنگ تنها خواستار توقف اقدامات نظامی می شد و به نوعی به صدام چراغ سبز نشان می داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چندی قبل یکی از رهبران کشورهای عربی به من می گفت که دو روز پیش از آغاز حمله صدام به ایران پادشاه اردن با او تماس گرفته و گفته تحول مهمی در منطقه رخ می دهد که جنگ قادسیه است و شما به عراق کمک کنید و صدام سعی می کرد خود را قهرمان عرب نشان دهد.

وی با انتقاد از سیاست های دوگانه کشورهای اروپایی بیان داشت: کشورهایی که این روزها خود را نگران سلاح های کشتار جمعی نشان می دهند در آن زمان انواع سلاح شیمیایی و مخرب را در اختیار صدام قرار دادند و من به یاد ندارم کشوری هواپیمای جنگی به کشور دیگر اجاره دهد اما در زمان جنگ فرانسه این کار را کرد و به صدام هواپیمای جنگنده اجاره داد.

لاریجانی به سرنوشت صدام اشاره کرد و گفت: صدامی که به دست کشورهای غربی سر کار آمد به دست همانها سرنگون شد و به جهنم رفت و به درک واصل شد و جریانات لیبرالی نیز که در داخل بذر ناامیدی می پاشیدند نیز امروز آواره کشورهای دیگر شده اند و این ایران است که استقلالش را حفظ کرده و همچنان قدرتمند باقی مانده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که آمریکا در دوره جنگ قوی تر بود یا در شرایط کنونی ، تصریح کرد: آمریکا که امروز در عراق با یک شکست مفتضحانه روبرو شده و در افغانستان نیز گیر کرده است و از طرف دیگر برای نخستین بار در جریان جنگ 33 روزه شکست خورده است و این وضع آمریکاست و دو روز قبل نیز یکی از مسئولان عراقی با من ملاقاتی داشت و می گفت میزان انفجارها در عراق بیش از شرایط قبلی است و این نیز وضعیت امنیت عراق است.

وی در خصوص شرایط کنونی نیز ایران نیز گفت: هم اکنون نوعی بازی در دیپلماسی راه افتاده اما روشن است محتوایی پشت آن نیست و ایران امروز مستقل است و عزتمندی دارد و دشمنان نتوانستند خدشه ای به استقلال سیاسی و عزتمندی ایران وارد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز قدرت ایران در منطقه تاثیر گذار است، گفت: در شرایط کنونی وارد عرصه جدیدی شده ایم آمریکایی ها دیگر نمی خواهند حمله کنند و موجودی مثل صدام نیز ندارند به همین دلیل دچار سرگشتی است و از راههای دیگر وارد می شوند.

رئیس قوه مقننه افزود: گمان می کنند اگر تحریم را شدت ببخشند می تواند منجر به تغییر رفتار شود.

لاریجانی افزود: در شرایط کنونی میدان جهاد جدیدی برای ملت ایران تعریف شده که می تواند همراه با نصرت باشد همان نصرتی که در جنگ تحمیلی بدست آمد و شرایط کنونی میدان رزم نیست اما روحیه دوران جنگ را می خواهند و افراد باید بصیرت داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با سپری شدن این دوره ایران به موقعیت ژئواستراتژیکی برسد که همه از نگاه رعب آمیز به ایران مایوس شوند.

وی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور نیز گفت: دولت باید دست از واردات بی رویه بردارد و کشور را به سمت تولید هدایت کند و نباید برای کارهای زودهنگام بنیه اقتصادی را ضعیف کنیم.

لاریجانی با تاکید بر اینکه مشکل اشتغال زمانی حل می شود که تولید در کشور رونق یابد، گفت: نگذاریم درهای کشور به سمت واردات باز شود و نباید به کارهای زودبازده سرگرم شویم بلکه باید بنیه را سامان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله هسته ای نیز گفت: آمریکایی ها دنبال بهانه گیری هستند و حرف آنها بمب اتمی نیست آنها حرف هایی را که در رسانه ها می زنند دروغ می گویند و می دانند ما سلاح هسته ای نداریم اما اینکه ایران اسلامی باشد و از تکنولوژی نیز بهره مند باشد برای آنان قابل تحمل نیست و می خواهند ایران را متوقف کنند و یکی از نیت هایشان مانع شدن حرکت ایران است.

وی در پایان سخنان گفت: امروز قدرت اقتصادی در گرو تکنولوژی است و البته باید برای حل مشکلات از ظرفیت دیپلماسی استفاده شود و نیز باید برای حل مشکلات کشور از مکتب امام راحل صیانت کرد.

در این مراسم حجت الاسلام آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ، امیرسرتیپ کیومرث حیدری جانشین نیروی زمینی ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

در پایان این مراسم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از خانواده های 30 شهید استان البرز تجلیل شد.

لاریجانی همچنین امروز در نشستی با سرپرست استانداری البرز و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی مسائل استان تازه تاسیس البرز را مورد بررسی قرار داد.

همچنین حجت الاسلام کازرونی نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج نیز امروز با حضور در محل اقامت لاریجانی در کرج با وی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی. بعد از سخنرانی در کنگره شهدای ملارد و یادواره شهدای ارتش در استان البرز دقایقی پیش کرج را به مقصد تهران ترک کرد.