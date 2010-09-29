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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

والیبال ساحلی چلنجر جهان/

ساحلی‌بازان ایران مقابل برزیل به برتری رسیدند

ساحلی‌بازان ایران مقابل برزیل به برتری رسیدند

تیم "الف" والیبال ساحلی ایران دومین دیدار خود در مسابقات چلنجر جهانی را با برتری مقابل تیم برزیل پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم والیبال ساحلی ایران و برزیل عصر امروز چهارشنبه در ساحل شهر چنای هند با نتیجه 2 بر صفر به سود نماینده کشورمان به اتمام رسید.

تیم "الف" والیبال ساحلی ایران که با ترکیب پرویز فرخی و آق محمد سلاق به میدان رفته بود، برزیل را با نتایج (21 بر 15) و (21 بر 16) شکست داد. این تیم صبح امروز نیز موفق به شکست تیم ایتالیا شده بود.

مرحله اصلی مسابقات والیبال ساحلی چلنجر جهان امروز چهارشنبه پس از برگزاری مراسم قرعه کشی در چنا هند آغاز ‌شد. تیم "الف" ایران با ترکیب پرویز فرخی و آق محمد سلاق و تیم "ب" کشورمان با ترکیب رضا نائینی و رحمان رئوفی در این رقابت‍ها شرکت دارند.

کد مطلب 1161538

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