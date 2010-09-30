تجهیزات نیروی دریایی ارتش به روز است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امیردریا دار حبیب الله سیاری عصر چهارشنبه در حاشیه جشن دانش آموختگی و اخذ درجه جمعی از دانش آموزان شهید همتی مرکز آموزش تخصصهای دریایی رشت افزود: توانمندی یگان شناور در دریا به شکل ظاهری نبوده بلکه با سلاحها و سامانه های نوین ارتقا یافته است.

وی اظهار داشت: برای حضور قدرتمندانه در عرصه دریاها برای دفاع از منافع ومنابع نظام در دریاها همانطوریکه فرمانده معظم کل قوا فرمودند: " باید آماده بود".

فرمانده نیروی دریای ارتش همچنین با عنوان اینکه توسعه نیروی انسانی از مراکز آموزشی دنبال می شود، یادآور شد: حضور در دریاهای دور دست نیاز به علم، دانش، مهارت و تخصص بالا و استفاده از فناوری روز دارد.

وی با اشاره به توانمندی نیروی دریایی ارتش در بخش سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری خاطرنشان کرد: نیروی دریایی در این زمینه موفقیتهای زیادی داشته و جایگاه بالایی نیز در عرصه سخت‌ افزار و نرم‌ افزار دریایی دارد.



سیاری در ارتباط با آمادگی این نیرو در مقابل تهدیدات دشمنان گفت: نیروهای مسلح به طور کلی باید همیشه آمادگی لازم را در مقابل تهدیدات داشته باشند.