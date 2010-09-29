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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

در نشست با وزارت خارجه؛

وضعیت مناطق مرزی کشور بررسی می شود

وضعیت مناطق مرزی کشور بررسی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت مناطق مرزی کشور طی نشست هایی با وزارت امور خارجه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، پرویز سروری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر لزوم توجه بیشتر کشورهای همسایه برای تامین امنیت نوار مرزی، افزود: کشورها باید در تامین امنیت و کنترل مرزهای مشترک خود با ایران در یک مسیر متقابل حرکت کنند.

وی با اشاره به نظارت دقیق و موثر نیروهای امنیتی کشور در نوار مرزی، بیان داشت: در این راستا از کشورهای همسایه انتظار توجه به استقرار نیروهای امنیتی در این مناطق را داریم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون در خصوص وضعیت عناصر منافق و ضد انقلاب در آن سوی مرزهای ایران دریافت شده که باید با تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی با کشورهای همسایه، از رفت و آمدهای غیرمجاز جلوگیری و کنترل مرزها تشدید شود.

سروری با اشاره به حادثه تروریستی مهاباد ضمن محکوم کردن فاجعه کشتار انسانهای بی گناه، اظهار داشت: همبستگی ملت ایران و توجه ویژه مسئولان به منطقه کردستان و مهاباد عامل اصلی خشمگینی ایادی کفر و بروز چنین حوادثی است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با این اقدام خود سعی در ناامن جلوه دادن و عدم رسیدگی دولت به مناطق محروم داشتند که به اهداف خود دست نیافتند و مردم بیش از گذشته حمایت خود را از نظام اسلامی ایران نشان دادند.

پیش از ظهر چهارشنبه سه نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شامل پرویز سروری، نایب رئیس کمیسیون و نماینده تهران، عبدالمحمد بابا احمدی، عضو کمیسیون و نماینده لردگان و فاطمه آلیا، دیگر عضو کمیسیون و نماینده تهران در مجلس جهت بررسی جوانب حادثه تروریستی 31 شهریور در مهاباد وارد این شهر شدند.

این هیئت سه نفره به دستور علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برای بررسی جوانب جنایت تروریستی اخیر در مهاباد که منجر به شهادت 12 زن و کودک و زخمی شدن 82 نفر دیگر شد، به مهاباد سفر کرده اند.

دیدار با بازماندگان و خانواده شهدا و مجروحان این حادثه و تجلیل از آنها و همچنین حضور در مزار شهدا از برنامه های سفر یکروزه این هیئت بود.

هیئت بررسی حادثه بمب گذاری مراسم سان و رژه نیروهای مسلح شهرستان مهاباد، همچنین با اعضای شورای تامین این شهرستان، تشکیل جلسه داده و در خصوص آخرین وضعیت امنیتی منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 1161545

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