50 درصد خدمات شهرداری تهران الکترونیکی شد

علی اصغر قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری تهران از مردم به دو شیوه عوارض دریافت می کند گفت: شیوه اول عوارض مستمر مانند عوارض بلیط فرودگاه، عوارض بلیط سینما و... است که شهرداری به صورت غیر مستقیم از مردم دریافت می کند ولی روش دوم اخذ عوارض مانند عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض پسماند و... است که باید برای کاهش حجم مراجعات مردمی پرداخت اینگونه عوارض غیر حضوری دریافت شود.

وی افزود: هم اکنون پرداخت تمامی عوارض اعم از مستمر و مستقیم به صورت الکترونیکی امکانپذیر شده است و شهروندان نیاز به مراجعه به بانک یا شهرداری ندارند. همچنین ویژگی دیگر پرداخت غیر حضوری فراهم شدن امکان انتقاد و شکایت نیز برای شهروندان است.

قائمی اظهار داشت: بر اساس فصل 14 برنامه پنج ساله شهرداری تهران که به تصویب شورای شهر رسیده شهرداری تهران باید تا سال نود، 100 خدمت الکترونیکی را به شهروندان تهرانی ارائه کند که با گذشت یکسال از این مصوبه شهرداری تهران توانسته است بیش از 45 خدمت الکترونیکی را به شهروندان ارائه کند.

رئیس سازمان IT شهرداری تهران در مورد اجرای طرح تفصیلی شهر تهران اظهار داشت: با تصویب طرح تفصیلی شهر تهران اجرای آن به سرعت در دستور کار سازمان IT شهرداری قرار می گیرد.

وی افزود: در این طرح شهروندان می توانند موقعیت املاک و مستغلات و زمینهای خود را در پورتال شهرداری مشاهده کنند که متاسفانه در گذشته این اطلاعات در اختیار رانتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی قرار داشت.

قائمی گفت: اگر به زودی این طرح تصویب و در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد تا پایان سال اجرایی می شود.

این طرح یکی از بزرگترین طرحهای معماری و نوسازی شهری است که به شهروندان این اجازه را می دهد تا موقعیت کامل ملک خود را از نظر طرحهای عمرانی، وضعیت وقف، فضای سبز، ورزشی و توسعه شهری در پورتال شهرداری مشاهده کند.