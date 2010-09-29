به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامحسین خانی ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای مسکن شهرستان قم در سخنانی با بیان اینکه در شهرهای زیر 25 هزار نفر پیگیری برای تأمین زمین برای انبوه سازان صورت گرفته است عنوان کرد: از پنج شهر استان تنها یک شهر زمین برای واگذاری فراهم نشده است و چهار شهر دیگر زمین به انبوه ساز واگذار و کارهای مقدماتی در حال اجراست.



وی عنوان کرد : تفاهم نامه‌های سه جانبه‌ای در شهرهای زیر 25 هزار نفر در استان صورت گرفته است که در مجموع باید 1450 واحد در شهرستان قم احداث شود.



خانی عنوان کرد: در شهر کهک 436 واحد در زمینی به وسعت 8.9 هکتار در قالب مسکن مهر شروع به کار کرده است که در این زمینه با سه انبوه ساز قرار داد بسته شد و هم اکنون در مرحله خاک برداری و آماده سازی می‌باشد.



خانی ابراز داشت: در شهر قنوات نیز پروژه 90 واحدی در زمین به مساحت 77 صدم هکتار در دست اجرا است که پروژه مسکن مهر در این شهر در حال حاضر 40 درصد پیشرفت کار داشته است و انبوه سازان قنوات از دیگر شهرها جلوتر قرار دارند.



وی همچنین در خصوص اجرای پروژه مسکن مهر در شهر جعفریه اظهار داشت: در این شهر نیز تعداد 400 واحد در زمینی به مساحت 10 هکتار احداث می‌شود که در این راسته تفاهم نامه‌هایی با 4 شرکت انبوه ساز برقرار شده است و کارهای مقدماتی نیز به اجرا در آمده است.



مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با بیان اینکه در سلفچگان 524 واحد باید ساخته شود افزود: در این راستا 15 هکتار زمین واگذار شده است و کار نیز با عقد قرارداد با سه پیمانکار آغاز شده است و شهرداری نیز موظف شده است تا پروانه واحدها را به صورت تفکیک شده صادر کند.



مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم عنوان کرد: در شهر جعفریه 130 هکتار زمین وجود دارد که بین منابع طبیعی و آستانه حضرت معصومه‌(س) در این زمینه اختلاف وجود داشت که در نهایت حکم به ابطال سند آستانه زده شد و این زمین در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت و از این مقدار 10 هکتار برای احداث مسکن مهر به بنیاد مسکن و شهرسازی واگذار گردید.



خانی گفت: با دستگاه‌های اجرایی جلساتی در خصوص استقرار تأسیسات زیربنایی و اعتبارات لازم در این زمینه برقرار کردیم که مقرر شد تا شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری سهم هر شهر را مشخص و اعتبارات آن را فراهم کند.