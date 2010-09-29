اعتصاب طلافروشیهای کرج ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد

مسعود ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تعطیلی طلافروشیهای کرج هیچ ارتباطی به قانون مالیت بر ارزش افزوده ندارد و این تعطیلی بدلیل عدم تعیین تکلیف مالیات این صنف در طول دو سال گذشته است.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده پس از بررسی های فراوان در مجلس و کار کارشناسی دولت قانون شده است و قانون نیز لازم الاجراست.

ضرابی با اشاره به علت اصلی تعطیلی طلافروشیها در کرج بیان کرد: متاسفانه تعیین تکلیف نشدن مالیات سالهای 87 و 88 باعث اعتراض طلا فروشان کرجی شده است.

وی ادامه داد: پیش از این مقرر شده بود در سال 87 مالیات 15 درصد دریافت شود که تبدیل شدن آن به 70 درصد مشکلاتی را برای طلافروشان کشور ایجاد کرده بود و از این رو مقرر شده بود از اتحادیه طلافروشان در کشور برای دوسال گذشته همان 15 درصد دریافت شود.

رئیس اتحادیه طلافروشان کرج گفت: متاسفانه از طلافروشیهای کرج به ازای 15 درصد مالیات 42.5 درصد مالیت اخذ شده است.

ضرابی همچنین تعداد طلافروشیهای مجوز دار کرج را 520 طلافروشی عنوان کرد و گفت: بیش از 400 طلافروشی همچنان نسبت به این موضوع اعتراض دارند.

وی هچنین از اخبار منتشر شده مبنی بر اعتراض طلافروشیهای کرج به موضوع مالیت بر ارزش افزوده انتقاد کرد و بر دلایل فوق برای تعطیلی طلافروشیها در کرج تاکید کرد.

ضرابی خواستار تعیین تکلیف مالیات پرداختی دو سال گذشته از سوی مسئولان مربوطه شد.