ششمین جشنواره جوانان مساجد کشور در فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور روشن ضمیر عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این جشنواره در سال ششم برگزاری با ارسال 19 اثر از استان فارس در رشته شعر و قطعات ادبی به جشنواره "گلدسته های سپید" کلید خورد که برگزاری آن بخشهای دیگر تا پایان سال ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: ششمین جشنواره جوانان مساجد کشور در هفت رشته هنرهای نمایشی، قرآن، هنرهای تجسمی، شعر و قطعات ادبی، شیوه‌ های نوین تدریس معارف دین، نشریات تجربی و آواها و نغمه‌ها برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در این جشنواره از اعضای کانونهای مساجد سراسر کشور هستند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس ادامه داد: داوری آثار رسیده به این جشنواره در بخش‌های شعر نو، سنتی، کلاسیک، نثر شاعرانه و داستان‌ نویسی انجام شد که در نهایت 19 اثر جهت حضور در مرحله کشوری به استان کهگیلویه و بویر احمد ارسال شد.

منصور روشن ضمیر نماز، مهدویت، امید به آینده و سیره علوی و رضوی (ع) را از موضوعات ششمین جشنواره جوانان مساجد کشور در رشته گلدسته‌های سپید ذکر کرد و افزود: موضوع بخش ویژه این جشنواره نیز به "همت مضاعف و کار مضاعف" اختصاص یافته بود.



وی ادامه داد: در بخش کلاسیک نیز سیدعبدالرسول حسینی، ساجده تقی زاده، مجتبی زحمت کش، فاطمه هادی نژاد، سارا شفیعی، علی داوری، سیدسعید میراحمدی، محمدحسین روستایی، زرافشان نژادپور، داوود دهقانی، ملیحه خدامی، محمدحسن کریمیان، سجاد رنجبر و فاطمه گلبو به مرحله کشوری راه یافتند.

روشن ضمیر تاکید کرد: مجتبی زحمت کش و سهیلا شادمانی نیز به ترتیب در بخشهای شعر نو و داستان نویسی به مرحله کشوری جشنواره گلدسته های سپید معرفی شدند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس در پایان از برگزاری آئین اختتامیه این جشنواره از 28 تا 30 مهر به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: ششمین جشنواره بزرگ جوانان مساجد در استان فارس در سایر بخشها نیز تا پایان سال 89 برگزار و نفرات برتر به مرحله کشوری معرفی خواهد شد.