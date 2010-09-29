تجهیز 2800 جایگاه سوخت به سامانه پرداخت خرد الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم راه اندازی سامانه پرداخت بهای سوخت با کارتهای بانکی که با همکاری بانک ملت اجرایی شده است، گفت: این سامانه با همکاری وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش و بخش انفورماتیک بانک مرکزی راه اندازی شد.

مدیرعامل بانک ملت این سامانه را بزرگترین سامانه پرداخت خرد الکترونیکی کشور عنوان کرد و افزود: روزانه بیش از 3 میلیون تراکنش در داخل این سامانه مدیریت خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرداختها به دو شکل آن لاین و آف لاین انجام خواهد شد، تصریح کرد: در شکل آن لاین کارتهای بانکی می تواند به کارت سوخت متصل شود و زمانی که بهای سوخت در سوختگیری انجام می شود، از کارت بانکی کسر و بهای سوخت پرداخت می شود.

دیواندری درباره حالت آف لاین نیز گفت: این حالت فراگیر است و در تا پایان مهر ماه سعی خواهد شد که کلیه 2800 جایگاه سوخت کشور به این سیستم مجهز شوند، یعنی افراد از کارتهای بانکی خود می توانند مبلغی را به کارت سوخت شارژ کنند.

وی اضافه کرد: برای شارژ کیفهای پول در حالت آن لاین با یک بار مراجعه به بانک سیستم برقرار می شود و در حالت آف لاین کارت می تواند ماهانه یا به حالتهای مختلف دیگر شارژ شود. در جایگاه‌های سوخت سامانه های POS بانک وجود دارد، علاوه بر آن سامانه های فروشگاهی نیز این کار را انجام می دهند.

مدیرعامل بانک ملت از صدور کارت بانکی برای گروههای منتخب مثل تاکسی داران، کامیون داران و اتوبوس رانی به زودی برای این کار خبرداد و افزود: اعتباری به آنها تخصیص خواهد یافت که در طول ماه قابل استفاده در کلیه جایگاههای سوخت خواهد بود، برای سایر مشتریان نیز اینگونه خدمات ارائه می شود.