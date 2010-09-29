داور دیدار ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری تعویض شد!

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال سعید بخشیزاده به عنوان داور دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و راه آهن شهرری انتخاب شده بود. او که در نیمه اول این بازی به محمدرضا خلعتبری از تیم میزبان و حسین پاشایی از تیم راه آهن کارت زرد نشان داده بود، در دقیقه 35 از ناحیه عضله پای راست دچار مصدومیت شد.
مداوای پزشکان نیز مصدومیت پای بخشیزاده را برطرف نکرد و این داور 10 دقیقه پایانی نیمه اول را به زحمت پشت سرگذاشت.
شدت مصدومیت بخشیزاده به حدی بود که در نیمه دوم دیگر توانایی حضور در میدان را نداشت و ناچار شد جای خود را به محمدرضا اکبریان داور چهارم بازی ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری بدهد. در نیمه دوم بخشیزاده از روی نیمکت به عنوان داور چهارم، تیم داوری مسابقه را همراهی کرد.
دیدار ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری تا دقیقه 70 با نتیجه تساوی بدون گل در حال پیگیری است.
نظر شما