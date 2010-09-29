  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

در بین دو نیمه ؛

داور دیدار ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری تعویض شد!

داور دیدار ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری تعویض شد!

در بین دو نیمه دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری داور این بازی به علت مصدومیت از زمین خارج و جای خود را به داور چهارم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال سعید بخشی‌زاده به عنوان داور دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و راه آهن شهرری انتخاب شده بود. او که در نیمه اول این بازی به محمدرضا خلعتبری از تیم میزبان و حسین پاشایی از تیم راه آهن کارت زرد نشان داده بود، در دقیقه 35 از ناحیه عضله پای راست دچار مصدومیت شد.

مداوای پزشکان نیز مصدومیت پای بخشی‌زاده را برطرف نکرد و این داور 10 دقیقه پایانی نیمه اول را به زحمت پشت سرگذاشت.

شدت مصدومیت بخشی‌زاده به حدی بود که در نیمه دوم دیگر توانایی حضور در میدان را نداشت و ناچار شد جای خود را به محمدرضا اکبریان داور چهارم بازی ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری بدهد. در نیمه دوم بخشی‌زاده از روی نیمکت به عنوان داور چهارم، تیم داوری مسابقه را همراهی کرد.

دیدار ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری تا دقیقه 70 با نتیجه تساوی بدون گل در حال پیگیری است.

کد مطلب 1161578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها