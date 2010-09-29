به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "مروان البرغوثی" گفت : با توجه به دودستگی هایی که میان گروههای فلسطینی وجود دارد، هنوز زود است از انتفاضه جدید سخن بگوییم.

وی در پیامی به مناسبت دهمین سالروز انتفاضه دوم مردم فلسطین افزود: مردم فلسطین، انتفاضه را رقم می زنند و هیچ کارشناس یا مسئول رسمی انتفاضه دوم را آغاز نکرد؛ گذشته از آن زمان و ابزارهای مناسب در هر مرحله در انتفاضه نقش دارد.

البرغوثی ضمن حمایت قوی از جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت : حماس بخش جدایی ناپذیر مردم فلسطین است و دارای وزن و جایگاه قابل توجه مردمی، انتخاباتی، مبارزاتی و سیاسی است.

وی تصریح کرد: هرگونه توافقی که با رژیم صهیونیستی صورت گیرد نیازمند همه پرسی عمومی مردم فلسطین است.

مروان البرغوثی از رهبران فلسطینی است که نقش مهمی در انتفاضه مردم فلسطین پس ازشکست مذاکرات کمپ دیوید داشته است. اسرائیل وی را درسال 2002 بازداشت و محکوم به حبش ابد کرد. برخی با توجه به احتمال شکست مذاکرات سازش میان ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی از شروع انتفاضه جدید خبر می دهند.