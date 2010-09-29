کلاردشتی ها گازدار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، مرتضی تیرملک عصر چهارشنبه دردوازدهمین جلسه کارگروه توسعه پایدار کلاردشت افزود: عملیات گازرسانی به منطقه کلاردشت در سه فاز از سال 85 با اعتبار پنج میلیارد تومان با خط انتقال 12 اینچ به طول 15کیلومتر آغاز شد ودر حال حاضر 15 کیلومترآن اجرا و حدود 500 مترازفاز اول آن درحال اجراست که پیش بینی می شود تا دهه فجر امسال به پایان برسد.

تیرملک افزود: فاز دوم این پروژه ملی ازمهر ماه سال 88 بااجرایی کردن خط تغذیه و توزیع 26 هزار و 500 متر با سایز 16 و12 اینچ وهزینه دو میلیارد تومان آغاز و تاکنون 18 هزار و 500 متر ازاین خط لوله انجام و مابقی طول مسیر با همکاری مسولان محلی و استانی تا دهه فجرسال جاری به اتمام برسد.

معاون بهره بردارشرکت گازاستان در خصوص گازدارشدن مردم کلاردشت تا هفته دولت در سال 90 گفت:اجرایی شدن 50 کیلومتر شبکه داخلی کلاردشت و با پیش بینی دو میلیاردتومان بازاریابی ، نقشه برداری و طراحی ومدارک پیمان آن تهیه و به مناقصه گذاشته شده است که بدلیل قیمت پیشنهادی بالا تجدید مناقصه شده است که در مرحله انتخاب پیمانکارتا یک ماه آینده هستیم.

تیر ملک گفت: امیدواریم با کمک جدی مسئولان منطقه در تامین و تحویل زمین ایستگاه تی بی اس نتظار دیرینه مردم خوب منطقه برای گازدارشدن محقق و درهفته دولت سال 90 شاهد بهره برداری گازمنطقه کلاردشت باشیم.

دوازدهمین جلسه کارگروه توسعه کلاردشت باحضور معاون عمرانی استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان مازندران، فرماندار و دیگرمسئولان شهرستان چالوس در سالن اجتماعات شهرداری کلاردشت برگزار و به بررسی مشکلات منطقه و پیگیری مصوبات جلسات گذشته پرداخته شد.